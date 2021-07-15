小金魚遭主人放生到湖泊　驚變巨無霸嚇親網民　與1種特性有關

【放生／棄養】家居魚缸飼養的小金魚色彩鮮艷，游來游去很可愛，但隨意放生卻會釀成嚴重生態問題！美國明尼蘇達州有市政府最近發文，呼籲市民別再將棄養的金魚放生到當地湖泊，皆因家中的小金魚進駐湖內會進化成「巨無霸」，化身極「粗生」的入侵物種，甚至長得比成人的前臂還要長。許多網民看完巨型金魚後大驚，甚至形容是「變種金魚」，無法相信牠們可以長得這麼大。當地環境部門解釋，金魚的特性是能隨棲息環境大小調節體型，故在廣大湖泊裏會愈長愈巨型。



被放生的金魚在湖泊裏長成巨無霸，影響原有生態。（「City of Burnsville, Minnesota - Municipal Government」fb圖片）

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美國明尼蘇達州伯恩斯維爾（Burnsville）市政府最近發帖，呼籲市民不要再將寵物金魚放生到當地池塘及湖泊，「牠們長得比你想像的大」，當局最近與機構合作，在當地的凱勒湖（Keller Lake）進行魚類研究，發現湖中有許多入侵物種，尤以金魚令他們最頭痕。

近年當地市民常發現湖裏出現大群金魚，數量多到足以破壞湖底的植物及揚起湖底沉積物，令湖泊水質變差，金魚壽命可長達25年，還會與原生魚類搶奪食物及地盤，是惡霸級入侵物種。帖文更展示金魚有多大，「巨無霸」級金魚看上去色彩光鮮，很有觀賞價值，但牠們的體型像成年人的前臂般大，肚子飽滿程度足以證明在湖裏有多好食好住。

照片令網民嘖嘖稱奇，「認真的嗎？金魚能長這麼大？」，有人提醒金魚很「粗生」，連麵包都吃，但也希望當局捉走牠們後可以為牠們安排新住所，更有人提議如果市民找不到人領養，其實可以送回寵物商店。

該市的自然資源部經理Daryl Jacobson接受當地傳媒訪問，稱進行調查前已收到不少市民報料，但實地觀察仍被牠們的體型嚇一跳。他解釋金魚有１種特性，可以隨環境調節體型，故在家庭魚缸內會很細條，而在野外生活的就會變得很大，加上金魚非常「粗生」，低氧及水質欠佳的環境都能適應，故放生到湖泊會釀成生態問題。

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美媒指，早於2013年生物學家已擔心市民放生金魚到湖中會變成可怕入侵物種，這也不是明尼蘇達州首次有湖泊被巨無霸金魚攻佔，去年11月，該州查斯卡市（Chaska）的 Big Woods Lake已發現「海量」金魚，造成嚴重生態問題，當局要用大卡車運走湖內50萬條金魚。

當局提醒飼主如想棄養金魚，應向當地的獸醫或寵物商尋求協助，人道處理寵物金魚，如果可以當然是自行幫牠們尋找新主人，例如交由朋友或鄰居飼養，而不是隨便放生。

（綜合）

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