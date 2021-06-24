俄國家公園16歲少年被棕熊獵殺啃屍吃掉一半　遊客拎刀仔上前博命

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

俄羅斯發生恐怖的棕熊獵食人類事件，遇害少年被棕熊啃食。事發於埃爾加基國家公園（Ergaki Nature Park），1名16歲擔任領路員的少年突然失蹤，同行的2名遊客外出找人，發現少年被棕熊襲擊後死亡，他們想阻止棕熊啃食少年遺體，奮不顧身拿小刀展開搏鬥，其中1人跑去找公園管理員求助，及後一行人帶槍趕往營救，最後棕熊死於追捕者的槍下，但少年遺體只剩一半。公園負責人指天氣持續寒冷且積雪嚴重令棕熊難以覓食，少年當時因走了捷徑引致身陷險境。

俄羅斯國家公園內1隻野生棕熊獵食人類，最後被管理員開槍射殺。（Ergaki Nature Park圖片）

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事發於俄羅斯南部的埃爾加基國家公園內，該公園以景色優美聞名，是俄羅斯渡假聖地，出事地點位於西伯利亞與蒙古邊境的薩彥嶺。當地時間周一，有傳媒報道1名16歲少年被野生棕熊襲擊並啃食，傳媒形容棕熊是1隻「食人熊」，更試圖襲擊其他遊客。

俄媒報道，當日上午11時原本擔任遊覽團領路人的16歲少年突然失蹤，2名遊客之後決定離開營地尋人，結果在離營地500米的位置，他們發現少年孤身一人被野生棕熊襲擊並已死亡，棕熊更在啃食少年的遺體。2名遊客想阻止棕熊啃食，展開了一場人熊搏鬥，其中1人拿出小刀正面刺向棕熊，但他們均被棕熊攻擊及爪傷，更被撞倒地上。持刀遊客反複刺傷棕熊頸部，成功令牠負傷後脫身，另1名遊客跑回營地救助。

當他們帶同公園管理員一行人持步槍回到現場時，發現棕熊躺在少年屍體旁，少年屍體殘缺不全，「被吃掉一半」。管理員馬上向棕熊射擊，未料牠負傷逃入森林，經歷數小時的搜索，管理員最後射殺該隻棕熊。

俄羅斯國家公園內1隻野生棕熊獵食人類，最後被管理員開槍射殺。（Ergaki Nature Park圖片）

國家公園表示，管理人員在周一晚上9時半收到報告，指有人被野生棕熊襲擊，他們馬上組成了搜救小組，聯同警方及國家檢察員等一起搜索，最終在離營地約500米的溪流地區發現1具屍體，之後展開追蹤行動，涉事棕熊非常兇猛並攻擊搜索人員，經過數個小時的行動後，管理員翌日早上成功射殺棕熊。

國家公園負責人Igor Gryazin指，事件起因主要有二，首先是長時間的寒冷天氣和大雪令熊隻無法充分進食，第二是少年走了捷徑沿杉林前進，遠離官方的安全旅遊路線。他又透露和棕熊正面搏鬥的遊客身上有多處爪傷及瘀傷，但無性命危險。公園管理部門已要求遊客只沿公園生態小徑和官方鋪設的路線前進，切勿單獨行走，如發現有熊要馬上通知管理部門。

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（綜合）