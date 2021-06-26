印3色魔闖民居當家人面猥褻17歲少女　遇反抗將少女拖上2樓掟落街

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-26 23:00

印度發生1宗令人心寒的猥褻少女事件，女事主反抗下場竟然被色魔從2樓掟落街！事件發生於北方邦，1名17歲少女被3名居於附近的男子跟蹤數月之久，日前3名男子突然闖入少女家中施襲，更當家人的面對少女作出猥褻行為。少女與家人企圖反抗，詎料其中2男竟將少女拖上2樓，再從露台將她掟落街，過程被閉路電視拍下。少女雖然倖存，但脊髓受了重傷，當地警方已鎖定疑犯並已拘捕其2人，將控以企圖謀殺等多項罪名。

印度17歲少女被3男子闖入屋猥褻後被掟落街。（NDTV新聞截圖／閉路電視畫面）

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事發於北方邦馬圖拉（Mathura），1名17歲少女被3男入屋猥褻，更將她從家中2樓的露台掟落街，過程被附近的閉路電視拍下。影片可見少女着地時似乎受到強烈衡擊，當場失去意識，涉事的其中2名男子馬上逃離現場。當時有名途人正在過馬路，當見少女墮樓，途人竟然馬上跑走。影片最後拍到少女的家人及其他途人上前查看情況，並合力將她送院。

當地傳媒指，少女的父親認出涉事的3名疑犯都是20歲出頭，更能說得出他們的名字，而且全部住在附近，哥哥則指妹妹過去數個月一直被他們跟蹤。本月21日晚上，少女的父親接到陌生來電，他認出聲音是其中1名疑犯，對方問他們是否在家，又要求和他的女兒交談，但少女父親立即拒絕，卻遭對方不停辱罵。

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當晚8時許，3名疑犯突然闖入少女家中，襲擊少女及其家人，更當着家人面猥褻少女，又試圖將她帶走。家人們開始大喊大叫，連同少女想反抗時，其中2名男子竟然將少女拖上房子2樓，更把她從露台掟落街。當地傳媒指，少女雖然倖存下來，但脊髓受了重傷，現時仍然臥床。

印度警方目前已拘捕2名涉案男子，全案仍然在調查，會採取最嚴格的行動，透露案件已鎖定合共4名疑犯，包括 Dileep、Kaushal、Avanish Tewari 和1名身份未明人士，將指控他們包括企圖謀殺、襲擊、侵入房屋、刑事恐嚇等罪。

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（綜合）