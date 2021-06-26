不滿16歲男生交女友！32歲女教師怒掟剪刀　揭不倫戀曾2次車震

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-26 21:00

女教師向學生掟剪刀，意外揭發一場不倫戀！美國德州1名女高中教師，早前突然朝班上的16歲男學生頭部掟剪刀，幸好沒有擊中，但校方察覺到女教師與學生有不尋常關係，女教師更自爆因看到男生和女朋友坐在一起，心生嫉妒而做出失控舉動。她其後更承認曾與該男生2度「車震」，而且她深愛對方；男生也向警察供稱曾多次與女教師性交。校方接報後即時解僱女教師，她目前被控2項性侵17歲以下兒童罪名。

32歲女教師Katrina Maxwell被控2項性侵17歲以下兒童罪名。（當地警方圖片）

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案件發生於德州休斯頓謝爾頓獨立學區（Sheldon ISD）的高中C.E. King High School，該校32歲女教師麥士維（Katrina Maxwell）被揭發與學生發展不倫戀，並且有性關係，被控2項性侵17歲以下兒童罪名，警方仍在調查事件。

最先發現2人有染的是學區的職員，他發現麥士維看見涉事16歲男學生和女友在一起時，就會做出奇怪行為，其中有次男生坐在女友身旁時，麥士維突然朝男學生的頭部掟剪刀，嚇得職員向校方匯報事件。

美媒指，6月8日麥士維接受學校內部調查時，稱自己3月開始和該男學生發展關係，又承認與男生曾在汽車後座性交過2次。她向管理層強調是深愛那名男學生，大呻自己明明是好老師，但現時卻被其他人叫做「the teacher that fXXXed her student」（那個X自己學生的老師）。

涉事的16歲男生向警方供稱，自己在2020年10月認識麥士維，關係的確在3月左右開始，並在學校的春假開始發生性關係，3月至4月期間曾多次性交。麥士維在3月份某天駕車去阿姨家中接他，並載他到附近旅館，當天2人首次發生性行為。

謝爾頓獨立學區C.E. King High School事發後已解僱Katrina Maxwell。（校方圖片）

校方發聲明指，教師麥士維和學生有不當關係，調查後發現屬實，已即時解僱，學區通知了執法部門及兒童保護服務機構，稱會繼續和執法部門合作，確保最大程度上起訴麥士維。麥士維現時獲准保釋，預料9月20日再審。

（綜合）