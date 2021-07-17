咁洗冷氣機隨時起火？清潔必知注意位　得閒要set「送風」幾個鐘

夏天到了，面對動輒飆破35度的高溫，許多人都忍不住想開空調，讓環境稍微舒適一些。然而冷氣久未清洗，不只會讓降溫效果打折扣，還可能傳出異味。最近日本媒體，就分享了清理冷氣時需要注意的事。



一個圖輯看清洗冷氣機必知注意位（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據日本媒體「All About」報導，由於冷氣運轉時會吸入水分，造成內部潮濕，所以容易成為霉菌繁殖的溫床。因此若是沒有配備自動清洗功能的冷氣，最好自己手動，以每兩週一次的頻率清洗濾網。清洗時可以將海綿等道具綁在筷子上，便於清潔不好處理的地方。然而雖然有濾網，但是部分灰塵和霉菌還是有可能穿透過去沾染至機內，在高溫潮濕的環境下，便會助長這些病菌叢生，因此不定時讓冷氣維持在「送風」狀態3至4小時，用來保持內部乾燥，電費也不會像一般開冷氣時昂貴。

此外，許多人若是聞到冷氣機發出異味，或許會想到要用清潔、除臭用的噴霧去除異味。問題在於市面上此類噴霧通常具有一定化學腐蝕效果，有可能會破壞冷氣機的內部，造成機體損壞，嚴重甚至可能引發火災，因此是絕對要避免的行為。

最後，如果不想把冷氣調得太低溫，可以搭配風扇使用。以室溫28度的空間為例，只要把風扇對著吹且風力足夠下，體感溫度就能夠再少個10度，讓人在炎炎夏日之中，也能夠坐擁清涼的環境。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】