夏天開冷氣點先最慳電？達人分享妙招　除自動模式＋風扇仲有呢啲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 20:30

全台進入第三警戒已經1個月多，目前預計到7月12日，不少民眾仍然待在家裡上班，導致家庭用費暴增，因此有人大嘆「好怕疫情期間的電費」，近來有一名網友好奇「冷氣究竟怎麼開，才不會使電費暴增」，此文一出引起網友熱議。

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此文一出馬上引起網友熱議，紛紛留言「換變頻沒這煩惱」、「變頻它自己看情況」、「27度加風扇直吹就差不多了，晚上睡覺定時2小時，一覺到天亮」、「變頻大概省定頻60％，全天開其實也不少錢」、「我開兩個月，家裡20坪以上，開24小時，家裡大大小小電器，洗澡的電爐，大樓的公電，全部兩個月才2000（台幣），妳有必要省到中暑嗎？」。

臉書粉絲團「電價達人讚出來」，日前也教大家省電妙計，像是大家最為廣知的冷氣搭配電風扇，另外冷氣平常可以開「自動模式」，睡覺調整為「舒眠模式」，冷氣自動控制耗電，同時室內也維持一定舒爽溫度，還有淘汰超齡冷氣、定時清潔空調濾網。

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