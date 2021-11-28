日本人妻被嫌「冇仔生」終搞到離婚　劇情神展開收穫超美滿人生

日本綜藝節目《跟拍去你家》通過幫接受採訪的人支付高昂的計程車費用，獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。今天，《跟拍去你家》節目組跟拍到了一個五口之家。



媽媽名叫明子，今年43歲，和丈夫兩人結婚12年了。

爸爸今年45歲，在造船業工作。兩人育有三個兒子……

各自有着一段失敗婚姻 卻有幸找到「對的人」的超幸福夫妻（點圖看看二人的故事）👇👇👇

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大兒子小勝10歲，因為長的胖胖的，大家都叫他「炸豬排丼」。二兒子叫新谷遙，7歲，兩個孩子都很喜歡打棒球，是同一個棒球隊的。小孩子秀李今年5歲，已經在媽媽的懷裡睡著啦。老大和老二簡直是一對活寶，去便利店買完零食就衝出來給工作人員分享：「大哥哥，給你。」買完零食後走一段路就到了他們的家。

剛進到玄關，就能感覺到這個房子很大。房子有兩層，4房2廳，屋齡有13年了。到家就換衣服的小勝，一刻也不想錯過鏡頭，露出了小肚子，然後開始拆零食，其實是想趕緊看裡面的卡片，這一幕簡直童年回憶呀。小勝拆的卡片是棒球隊的明星選手，他驕傲的給攝影師展示自己已經集齊了24張卡片了，小勝說這些都是用自己的零花錢買的。媽媽給他一張家務表，做好了就可以拿到50日元。

接下來看看家裡的廚房，媽媽沒有說要收拾一下，非常瀟灑的說「如你所見，毫不隱瞞 」，非常有生活氣息。作為五口之家，孩子們上學都要帶便當，家裡的便當盒和水壺數量多的可以開小賣部了。冰箱也是塞得滿滿噹噹，有很多即將要吃的食材，媽媽都會收納整理好。冰箱的側面還貼了一張合影，是爸爸媽媽14年前的照片，那時的爸爸還是小鮮肉，現在看來已經完全不像了，從叛逆少年變成了和善大叔。

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再來看看臥室，一個很大的房間裡，五個人全部睡在一起，家庭氛圍是真的好。媽媽說，爸爸和孩子們晚上睡覺都很老實，不打呼也不起夜。看完了臥室二兒子熱情的邀請大家去樓上看看，聽說樓上有令人震驚的秘密， 打開門一看，竟然在房間裡有一個棒球練習室，孩子們經常在裡面練習，這個場面真的有把我震驚到，因為兒子喜歡打棒球，爸爸就努力實現他們的願望，真的是很棒的父親呀！小勝說自己的夢想就是當大聯盟選手，穿著帥氣的球衣，真的超級可愛。在棒球練習室的隔壁，還有一個房間，用來放棒球用具和健身器材。至於角落裡的一張床，媽媽毫不避諱的說等孩子們睡著之後她和爸爸會用，然後再悄悄的回到孩子們的房間。看來爸爸媽媽真的很愛孩子們啊！

媽媽說自己一直都很想要孩子，她和現在的丈夫曾經都有過一段婚姻，在房間的角落裡擺放了一張老公和前妻孩子的照片，丈夫說自己22歲結婚了，到29歲就離婚了，和前妻溝通不良才導致的離婚。而太太是24歲結婚，28歲離婚，因為總是沒有孩子的問題，最後選擇了結束這段感情。本來以為自己不能生孩子，但是有了新的家庭之後，生了三個兒子，所以對他們幾個簡直就是溺愛。家裡到處都是孩子們的照片， 媽媽說「比起一個孩子，三個孩子聚在一起真的很可愛」。媽媽每天都會給他們拍照，然後收進相簿裡，雖然孩子們很調皮，但是看到照片又會覺得很可愛，每天聽到他們說回來了的時候就會感到非常幸福。媽媽說，也許是因為這是期待了許久的孩子，對爸爸而言，他現在的希望就是孩子們能堅持打棒球，「希望他們能藉此學到生存的力量」。

看到這裡，日美醬真的感覺這家人真的非常幸福，告別了失敗的婚姻，遇到了對的人，有了一個美滿的家庭，對愛情仍有憧憬，並選擇努力生活。幸福，從來不怕晚。

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