27歲已婚男尋真愛拋棄22歲妻　改娶47歲女網友：永遠是最美麗新娘

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

愛情不分年齡，談姊弟戀一樣可以幸福美滿。近日網上瘋傳1段27歲越南男子為了網上相識的47歲女網友，拋棄其22歲年輕妻子的消息。報道指，雖然兩人相差20歲，但男方不顧外界目光堅持改娶女網友，網上又流出多張疑似是婚禮現場的照片。翻查資料，照片早在2020年9月初已被分享至facebook，當地媒體同期報道事件，惟事隔多個月，兩人的故事再被廣泛報道。

近日網上瘋傳越南1對姊弟戀新人結婚，稱男方本來有家室，但為了年紀比他大20歲的女網友而離婚。（facebook圖片）

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據《中國報》上周二（6月8日）報道，越南1對相差20歲的男女近日結婚，27歲丈夫原本已有家室，因為與22歲妻子的話題愈來愈少，便開始在網上結識新朋友，不久認識了比他大20歲的女網友。女方亦曾經歷1段失敗的婚姻，與前夫育有1子。

2人一拍即合，但女網友後來知道男方已婚後，便逐漸疏遠對方，又提出改以好朋友方向發展。報道指男方最後為了女網友，決定與22歲妻子離婚，雙方家人起初都強烈反對，但在2人的堅持下，他們終於獲一眾親友的祝福，並順利舉行婚禮。

據報男方表示，雖然女網民比他年長20歲，但在他眼中，對方永遠是最美麗的新娘；女網民則表示，會永遠深愛丈夫。

不過，翻查相關的婚禮照片，其實照片早在去年9月出現於facebook某帖文，當時有多個越南媒體報道，表示1名越南男子為了47歲女網友而與22歲妻子離婚，男女雙方均曾經結婚生子，惟未有提及他們由相識至結婚的細節。不少網民對男方的舉動感到詫異，紛紛猜測他或出於錢財、地位等才會離開糟糠之妻，並追求1個年齡與他母親相若的女子，但以上種種都只是猜測，當事人未有回應。

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從影片可見，穿上白色婚紗的新娘與新郎站在婚宴台上深情對望，當主持人問到「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」，新郎即大聲回答：「我願意！」（影片截圖）