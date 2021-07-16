英國3姊弟樹下避雨自拍　拍下被閃電擊中瞬間　手臂驚現閃電痕迹

狂風雷暴下，盡快到安全地方躲避是常識吧！不過英國倫敦近日有3姊弟騎單車遊玩時，因雨勢太大待在樹下避雨，怎想到拿出手機自拍瞬間，竟遭閃電擊中，幸立即送院治理，僅燒傷無大礙。



英國有3姊弟騎單車遊玩時，因雨勢太大待在樹下避雨，怎想到拿出手機自拍瞬間，竟遭閃電擊中。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

英國有3姊弟周一（12日）下午在倫敦東南部郊野地方騎單車時，突然遇上滂沱大雨，他們即走到1棵大樹下暫避。當時他們拿出手機自拍，但按下拍照鍵瞬間，一道閃電擊中了3人，相機因而捕捉到了這一瞬間。

其中23歲的博士生妹妹伊莎貝爾（Isobel）表示，當時他們先拍1張微笑的照片，然後打算拍雨中悲傷的神情，但突然之間她就倒在地上，形容那刻除了刺耳的嗡嗡聲，什麼都聽不到，而其右臂亦麻痺，無法移動。

26歲的姊姊瑞秋亦表示，本來正拍照，但下一秒已在地上像斷片一樣，自己和妹妹頓時尖叫，其大腿和腹部被燒傷，還有1個閃電般的痕迹留在她們的手臂上。幸好3人即時被送院治療，僅燒傷皮膚而無大礙，醫生表示3人遭閃電擊中，可能與伊莎貝爾早前車禍受傷，在手臂上安裝1塊鈦板有關。

駕車上高速公路畀電劈？內地傳媒報道，寧波有私家車在雷雨天氣下在高速公路行駛，突然前方有閃電劈下，車輛即時死火停在路上。交警到場發現車Cam完整拍下雷劈過程，幸好無直接擊中車身，只有倒後鏡碎裂，情況非常驚險。



+ 11

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼