Pan Piano自製最強特效　2秒內「全裸入鏡」　網民：看了上百次！

Pan Piano是人氣鋼琴YouTuber，出名會Cosplay成不同角色再彈琴演奏，不時更性感登場，成功吸納超250萬名粉絲。Pan Piano近日上載1條僅2秒長的短片，當中更沒有演奏鋼琴，只有1個後製的特別效果，但仍可在短短數天內勁吸近50萬次瀏覽，相當誇張！



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Pan Piano於周二（13日）晚上首播這條真正「短片」，名為「This is my way of life as a Ninja!（這是我忍者生活的方式）」。在只有2秒的時間，Pan Piano先以先忍者裝現身，然後雙手擺出姿勢，在後製的煙霧效果下秒間脫去衣服，極之有視覺效果及創意。

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有網民表示，「2秒的影片，讓我從早上按到現在」、「這2秒的忍術也太有才了，不禁看了上百次」、「第一次覺得0.25倍速太慢了」、「為何2秒鐘的片段，我播起來卻要十幾分鐘？」、「2秒鐘的史詩級巨片」。

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Pan Piano｜神秘網紅新片露臉見樣！ 網民暴動：皮膚超好、超白

Pan Piano近日上載新片，而且在片中投入震撼彈「露臉」！（YouTube「Pan Piano」圖片）

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Pan Piano之前也曾在頻道上「露面」：【點擊下圖放大即睇！】

