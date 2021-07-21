小巴成最廢交通工具？　網民列4大罪狀掀熱議：唔熟路絕對唔坐得

香港有多種公共交通工具，小巴則被人認為是最難以掌握。有網民最近發帖力數小巴的「4大罪狀」，認為除非自己熟悉某路線的班次、駛經路段等，否則都不會選擇小巴代步，又批評小巴脫班和「飛站」問題嚴重，坦言「小巴算唔算係最廢交通工具？」。



有網民在連登討論區發文力數小巴「4大罪狀」。（示意圖 / 資料圖片）

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網民「Heaheahea」日前在連登討論區以「小巴算唔算係最廢交通工具？」為題發文，狠批小巴作為公共交通工具卻有4大缺點，令不少港人卻步，例如不熟路時根本無法乘搭，還有司機態度、脫班、中途站難上車的問題，直言小巴是最沒有用的交通工具，說法隨即引來網民熱議。

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大批網民紛紛留言，部份人認同樓主所言，稱從小到大在香港生活，但始終很少乘搭小巴，表示「唔睇地圖真係唔識落」、「我到今日都唔識搭小巴，除咗總站」、「唔點樣唔使有站都可以上落客，我到今日都唔識玩」、「唔熟條線真係要開住google maps叫落」。

不過，也有網民力讚小巴非常方便，有如「平價的士」提供點對點服務，「香港根本應大力推廣小巴」、「小巴佬又會根據路面情況改道，唔會好似巴士咁，明知塞都走過去」，相當人性化。

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