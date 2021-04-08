1家3口搭小巴　女童無付車資獨佔座位　小巴司機一句回應獲激讚

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-08 17:00

本港許多專綫小巴一向大小同價，幼童若沒有獨佔座位，司機一般不會收費，但有網民最近目睹1家3口登上小巴後，父母只付各自的車資，女童沒有付錢卻獨佔座位，下車時司機忍不住抱怨數句，引來網民熱議。不少留言直指為人父母應做好榜樣，教育下一代盡公民責任，又大讚司機處理得宜。

有網民日前目擊1家3口上車後，家長未有為年幼女兒付車資，卻3人各霸佔座位。（資料圖片）

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該名網民日前在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指事發當天正乘搭專綫小巴，由小西灣藍灣半島到港鐵站，不久看到1對父母帶同年幼女童上車，母親坐單人位，兩父女則坐雙人座。小巴司機在該家人坐穩後，問女童是否不會拍卡付車資，父親答道「係呀，冇拍」，未有打算付錢。

直至小巴駛至某巴士站，司機刻意停車上客，該名父親不得不抱起女兒；至小巴到達柴灣街市後，涉事一家人下車，司機才忍不住抱怨說，「咁後生嘅父母好心就畀齊錢啦……老人家就話體諒你，坐小巴係人頭計」。

小巴司機在涉事家人下車時，慨嘆「咁後生嘅父母好心就畀齊錢啦……老人家就話體諒你，坐小巴係人頭計」。（資料圖片）

樓主在文中表示支持司機，「就算個小朋友未夠歲數畀錢，好心你1家3口就坐埋落去雙人位」，認為對方只是想「搭霸王車」，「擺明就係想坐為唔畀錢嘅感覺」。

帖文引來網民討論，有留言認為涉事一家人沒有為女童付車資並非問題，但不應單獨佔用座位，「唔畀錢就坐大髀啦係都」、「呢啲人咪cheap囉，唔畀錢就唔好霸1個位」。其後疑似涉事小巴司機更在帖文留言，表示看過樓主的話後非常感動，「我好多謝妳為我發聲，妳正義敢言，真的衷心感謝妳」，又慨嘆最近愈來愈多不替小孩付車資而又佔座的父母，大批網民亦讚賞司機處理得很好，「司機做得好，做父母以身作則」。

（facebook群組「柴灣人柴灣事」）

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