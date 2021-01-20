Donki驚安之殿堂｜連登仔倡觀塘開分店　網民批：塞到馬路都係人

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驚安之殿堂Donki進軍香港後開設多間分店，而且間間都大受歡迎吸引大量大流！近日有網民在討論區上發文，建議在出名塞車水泄不通的觀塘開設Donki，引來其他人留言狠狠批評，指「仲嫌唔夠塞咩」、「喺街逼餐死，入到Donki繼續逼」。

有網民建議驚安之殿堂Donk在觀塘開設分店，但引來大量網民反對。（資料圖片）i

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驚安之殿堂Donki現時在香港有6間分店，分別位於山頂、將軍澳、中環、銅鑼灣、荃灣及尖沙嘴。Donki主打日本貨，不少香港人亦視日本為「鄉下」，疫情下未能去外地旅遊，Donki成為「解鄉愁」的最好去處，令各間Donki經常出現大量人流。

Donki將軍澳分店開幕時已經人山人海【點擊下圖放大立即重溫▼ ▼ ▼】

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Donki大受歡迎，不少人都希望自己樓下都可以有一間，似乎唯獨觀塘區網民極力反對。網民「慘過番印度」在連登討論區上以「覺唔覺觀塘就係差咁間Donki？」為題發文，並在內文中表示「要求Donki於觀塘開設大型分店」。

建議立即引來網民壓倒性反對，指區內人多車多，塞車問題已經嚴重，更不時連街上都會塞人，開設Donki會引來更多人流，令問題惡化：【點擊下圖即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

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