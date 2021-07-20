惡劣天氣下老闆收集地址　計準返工時間質問：黑雨時唔係搭緊車？

踏入夏季，惡劣天氣頻密出現，對打工仔來說當然最關心颱風信號或是否黑雨，隨時意外地多一日假期。不過有網民分享指，老闆一早收集了員工的住所地址，並於早前掛黑雨期間，「貼心」計算員工返公司所需時間，再質問「點解（掛黑雨時）唔係搭緊車返公司咩？」，令員工們非常無奈。



老闆根據員工住所位置，貼心計算出門上班的所需時間，翌日質問同事為何待取消黑雨才回到公司。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有打工仔日前投稿至facebook專頁「奴工處」，指上月底（6月28日）天文台於早上8時20分發出黑色暴雨警告信號，不少人都折返家中待天氣好轉才上班，惟其老闆竟根據員工住所位置，貼心計算出門上班的所需時間，翌日質問同事「點解8:20am﹙掛黑雨嘅時間﹚你唔係搭緊車返公司咩？點解取消咗黑雨先返到？」

帖文即引起網上熱議，不少網民對老闆的做法大感不滿，「返公司條路唔安全唔返住有咩問題」，認為遇到惡劣天氣留在安全地方是常識，亦指老闆無權探究員工從何處出發，「前一晚瞓邊關佢咩事」，又批評如果老闆要求員工「夾硬返工」，有意外發生只會更多麻煩上身。

黑色暴雨警告生效後打工仔是否仍要上班？當轉發或取消惡劣天氣警告的復工安排又是如何？👇👇點圖即看黑雨下打工仔的5大疑惑和解答👇👇👇

+ 18

詳細資料：「黑雨」放假定WFH？遲到要扣錢？打工仔必睇5個惡劣天氣返工權益

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



夏天很多時都會遇到惡劣天氣，香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速）。天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

+ 38

至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

+ 14

更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

+ 2

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？