「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎　天文台拆解力場真身

【李氏力場真身？】熱帶風暴「黃蜂」將於周末進入本港800公里範圍，但「神奇」地，「黃蜂」之後竟然會90度急轉灣離開香港，難道真的是「李氏力場」起作用？天文台就拆解了「李氏力場」真身。

「黃蜂」是2020年第一個有機會吹襲香港的熱帶氣旋。天文台表示，「黃蜂」會在本周後期橫過菲律賓進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶。

（天文台）

根據「熱帶氣旋路徑資訊」，「黃蜂」明日（5月14日）會增強成強烈熱帶風暴，並繼續逼近香港，預計周六（5月16日）至周日（5月17日）進入本港800公里範圍，香港天會亦轉差，有驟雨及狂風雷暴。

九天天氣預報。（天文台）

但奇怪的是，「黃蜂」進入本港800公里範圍後，會急速90度轉彎飛走，再度引起「李氏力場」熱論。

（天文台）

其實颱風轉彎是自然現象，天文台就曾拍片拆解坊間所說的「李氏力場」真身。天文台指出，雖然沒有「李氏力場」，但實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

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教你睇颱風強度 兩大必備天氣App

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

↓↓↓ 查看熱帶氣旋路徑方法 ↓↓↓

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至於會否懸掛八號風球，天文台會參考由8個參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，而當半數或以上測風站錄得或預料錄得的持續風速，達到每小時63至117公里，且風勢可能持續時，便會發出八號信號；三號信號則是每小時41至62公里。大家可從觀測到的颱風風力探知一二。

看完颱風強度，就要預測天氣變化了。以下兩個必備天氣App，掌握天氣變化就更容易。

「我的天文台」：

作為香港人，首先必備的當然是香港天文台研發的「我的天文台」App。這個App除了可以接收一般天氣、驟雨風暴警告外，還可以查看風暴預測路徑、分區天氣、降雨量，更有地球天氣，是居家旅行必備app。

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「Windy」：

「Windy」同樣可以查看風暴資訊、路徑、降雨量、全球天氣及分區天氣等，但比天文台更詳細的是，只要把地圖放大並點擊你關心的位置，便可看到當個地點的溫度、風速、雨量及天氣預報。惟如果要接收到天氣警告通知，需要安裝天文台App。

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講多件事，大家一直稱呼的「風球」，原來是有「真身」的，詳細講解：冷知識「風球」原來有實體？