鬼月鬼門關提早開？盂蘭節4生肖劫數難逃　屬羊屬豬屬鼠都要小心

農曆七月俗稱為「鬼月」，今年2021年的鬼門開正是在8月8日，台灣塔羅專家小孟老師近日在社交平台上表示「鬼門提早開，四生肖有劫數」，語重心長的說道「新冠疫情傷亡較多，因此民間流傳鬼門似乎提早開了」提醒大家在鬼月期間要格外謹慎，也特別點名四生肖將遇劫數，最好提前做好防範措施。
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屬羊：交通事故，罰單。
屬羊的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師建議出門在外要小心謹慎務必配帶紅包袋能化煞。
屬豬：忽冷忽熱，感冒，中風。
屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩屬豬或者小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，建議配帶紅色繩子能化煞解厄。
屬狗：摔倒，洗澡不慎。
屬狗的朋友有倒楣關，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒導致筋骨不好，還要花錢整骨，建議在床下放綠色色紙能化解煞氣。
屬鼠：撞到桌角，小傷不斷。
屬鼠的朋友容易有血光之災，當在在切菜弄花的時候不小心容易被刺傷導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，不要撞到桌角以免傷到骨頭，建議在家中擺放三顆石頭能擋煞去除衰運。
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