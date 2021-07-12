2021下半年6大好運生肖　屬虎紅鸞星動　屬龍賺錢賺到瞓覺都識笑

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 10:30

新冠肺炎疫情讓經濟也受到影響，市民只好展望2021年下半年，希望能夠否極泰來，台灣命理專家黃友輔分析下半年有「6生肖」分別在財運、健康及感情方面運勢極佳。

黃友輔在節目《命運好好玩》中針對下半年生肖在財運、健康、感情的運勢做分析，其中財運方面，12生肖「每個生肖下半年摸到哪個行業，或者摸到哪種股票都會有賺錢」

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其中機率較高的是「肖龍者」投資逐利，利市豐收，因為在下半年得到福德、天德；另外則是「肖馬者」努力經營，前運亨通，雖然悶了很久，有些行業生意依然興旺，好消息即將到來。

感情方面，黃友輔分析「肖雞者」桃花茂盛，朵朵綻放，過去可能機會不好，一直沒有桃花，現在機會來了；「肖虎者」情投意合，龍鳳呈祥，可能訂婚、結婚或交往，本來沒有的，現在都開花結果，下半年紅鸞又貴人。

至於健康運，黃友輔提及「肖蛇者」注重保健，消災去病，在下半年是「長生」；「肖豬者」勤於運動，自強不息，不只有下半年，而是過去每年來都有在運動的習慣，今年下半年健康運勢更好。

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