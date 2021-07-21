90後男友購54歲溫碧霞寫真集　女友超介意：做得佢阿媽｜書展2021

今年的書展已經落幕，相信書迷們都已經成功買到心頭好。有港女在討論區上分享，指不滿未滿30歲的男友竟然購入溫碧霞寫真集，認為她年齡偏大，「做得佢阿媽」，甚至擔心男友「係咪戀母？」。



溫碧霞到書展現場為寫真集舉行簽名會。（微博「溫碧霞irenewan」圖片）

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港女在香港討論區發文，指與現任男友拍拖個多月，「都知佢毒毒哋，我都唔介意，但我好介意佢買寫真，佢買溫碧霞寫真呀！」。她提到男友年齡接近30歲，形容現年54歲的溫碧霞「做得佢阿媽」，接受不到男友的興趣，「我真係火都嚟」，直言「我真係覺得佢好唔成熟，睇AV我理解，買埋呢啲寫真……」。

溫碧霞於今年書展將《海潮》第2版慈善紀念版寫真集及過去的《Memories Irene Wan》寫真集包裝成孖裝推出，孖裝寫真集原定去年推出，但去年書展因疫情取消，所以延至今年正式推出，售價238港元。

溫碧霞日前到書展為寫真集舉行簽名會▼ ▼ ▼



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網民留言指男友行為明顯是對女友缺乏興趣，又有人說「咁你都頂得順」、「完全O咗咀囉」，建議樓主分手為妙，「識諗嘅就快啲分手，唔好拖」。不過亦有人勸喻樓主要問清楚男友為什麼要買寫真，「可能係送禮畀老竇」。

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周秀娜多年前推出寫真集，以𡃁模身份出道，現時已經轉型成演員，表現受觀眾肯定▼ ▼ ▼



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Angelababy當年同樣以𡃁模身份推出寫真集出道，現時同樣已經轉型成演員，更已經進軍內地有大量粉絲▼ ▼ ▼



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回顧過去，2019年書展網絡紅人司徒夾帶曾推出有2冊的寫真集《私圖》，當中有多位女星做主角，包括孫慧雪、阿旦鄧洢玲、Rose Ma及Miss Hunny等▼ ▼ ▼



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2019年書展期間，有「香港寫真之父」稱號的林子賢（Ronald）林子賢亦推出了回顧相集《Ten Year Challenge》▼ ▼ ▼



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羅霖（Candy）在2019年書展推出第2本寫真集《Timeless凍齡美魔法》▼ ▼ ▼



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Rose Ma （馬俊怡）在2019年書展推出第2本寫真集《2nd Impact》，造型破格▼ ▼ ▼



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演員楊卓欣（Cherry）曾推出寫真集《彼女育成計劃》▼ ▼ ▼

