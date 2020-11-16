台女星性感寫真竟是一場騙局？大元一打開全是崩壞醜照：什麼東西

台女星林艾璇（大元）將推出寫真集《數到3之後》，14日適逢她生日，工作人員特地準備一本特別版的寫真，裡面放滿拍攝時最自然的醜照，雖然封面跟將要出版的寫真集一模一樣，但「精彩的」在裡面，大元毫不知情，「開箱」後驚喊：「這什麼東西？」、「你認真的嗎？」、「你們很壞耶！」

大元原本感性表示：「很開心我把自己記錄下來了，現在應該是我出道以來最滿意的狀態！」沒想到竟是特別版，不禁「懷疑人生」說：「該不會出寫真集是騙局吧？」

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此時團隊推出生日蛋糕唱起生日快樂歌，眾人還討論起當初「精挑細選」，放哪一張會最「驚喜」，讓她大爆笑說：「你們哪裡擷取到我那麼多翻白眼、睡著的瞬間？」

但大元也表示對特別版越看越喜歡，甚至看到泳裝戲水照的身材完美，得知完全未修圖時，大元讚說：「就別看表情了，這身材真是好啊！」還為粉絲「謀福利」，由衷表示：「會考慮出這本『崩壞版』嗎？可能賣得比一般版還好喔！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】