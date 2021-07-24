揭英國MI6特工神秘面紗　占士邦不可太靚仔　普京做過蘇聯KGB間諜

【007／特工／間諜／英國】諜戰系列電影《007》講述英國特務占士邦（James Bond）如何在刀光劍影與香車美人之間，搗破敵對國家的陰謀。現實生活中，特務生活是否如電影般香艷刺激？想成為占士邦，到底要符合甚麼條件？



英國特務電影《007》系列中'，占士邦隸屬於軍情六處MI6，並屢破奇案。（電影《007》系列劇照）

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YouTuber「小烏」曾拍片就特工這份神秘職業作解說。雖然《007》系列的主角「占士邦」是子虛烏有，但他所屬的英國情報機關軍情六處（MI6）卻是真實存在。據悉軍情六處成立於1909年，專責海外間諜活動，全盛時期曾與蘇聯國家安全委員會克格勒（KGB）、美國中情局（CIA）及以色列的莫薩德（Mossad）並列為世界4大情報機構。

二次世界大戰期間，軍情六處在歐洲、亞洲及南美洲多個地區都有安插線眼，更有着手為美國戰略情報局（Office of Strategic Services、OSS）訓練間諜。然而，如此大名鼎鼎的情報機構，卻一度被指是官方煙幕，真正在背後發功的可能是「軍情五處」MI5（英國國家安全局Security Service）。

軍情六處全盛時期曾被列為世界4大情報機構之一。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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軍情五處成立於1905年，比軍情六處還要早4年成立，但它一直沒被納入政府門下管理，至時任英國首相梅杰（Sir John Major）執政時期（1990至1997年），才將之撥入外交部管理，公開受官方監管。隨之而來的卻是外界對它猜疑，直指其可能與英國已故戴安娜王妃之死有關。即使事後有媒體證實此事純屬謠言，但仍然擋不住公眾對軍情五處的種種陰謀論揣測。

特工長相要平庸？

這個神秘的軍情五處，曾經公開招聘特工間諜。翻查資料顯示，該局特工首要是英國公民，而其父母中至少有一人是英籍；另需擁有科學工程、或是技術類的理工性專業學士學位。外表方面，男女分別不能高於185cm和172cm，身體還不可有紋身，長相亦不可以太出眾。

軍情五處曾經公開招聘特工，明言拒收長相太出眾人士。（電影《007》系列劇照）

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據指這些要求是為了確保特工不容易被目標人物認出，換言之像占士邦那般高調威風，似乎是不太可能的事。特工被錄取後，個人過去10年履歷、家庭背景會被詳細審查，職業性質亦有一定危險性。大部分特工的日常工作都偏向文書方面，每天與數字及各類情報資料打交道，沉悶程度非一般工種能比擬。

相較之下，考入美國中情局當外派特工，則顯得簡單得多。據悉只需要有學士程度以上學位，並在錄取後進行長達1年的「農場培訓」，即軍事化訓練，掌握卧底、湣伏、接頭和竊聽等技術，便可在中情局轄下部門進行1至3年考察，往後獲派外出執行任務。

愛德華·斯諾登是國際著名的前美國情報人員。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

文書工作繁多

前美國CID職員愛德華·斯諾登（Edward Showden），是國際著名的情報人員。他曾經在美國國家安全局（NSA）當外包技術員，需要長期坐在辦公室內工作。但他後來在2013年6月向媒體披露關於美國「稜鏡計劃」監聽專案的秘密文件，因而遭到美、英兩國通緝。

最經典特工莫過於俄羅斯現任總統普京，他在1985至1990年被蘇聯KGB派往東德執行監視任務，收集當時西德經濟諜報，還在此期間誕下2名女兒。普京過往使用的特工證件，後來在蘇聯解散後，在前東德國家安全局的秘密警察檔案中被發現，轟動一時。

俄羅斯總統普京在1985至1990年被蘇聯KGB派往東德執行監視任務。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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由此可見，除非退役或身死，否則特工絕少公開自己的職業身份。據英國廣播公司（BBC）報道，英政府未有硬性規特工不能將身份告訴家人或好友，只是特工最好考慮清楚，對方是否值得信賴，可以保守秘密。更多諜報工作者會傾向對外說自己是「公務員」，而非特工或間諜。

當然，有些人不介意特工或間諜這種稱呼，甚至沒考慮公開自己樣貌而帶來的危險可能性。2016年俄羅斯聯邦安全局（FSB）有50名特工畢業生，竟組織龐大車隊在莫斯科街頭響銨巡遊為慶祝，引起注目。

2016年俄羅斯聯邦安全局有50名特工畢業生，組織龐大車隊在莫斯科街頭巡遊。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

事後有人把該批特工的畢業合照上載互聯網，令部分特工樣貌曝光。如此高調行為，換來俄羅斯當局下令徹查，頓變國際笑話。一眾畢業生更被前俄方特工高層批評指，他們的行為形同叛國，出賣安全局利益。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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俄羅斯政府曾發聲明否認前蘇聯曾做「睡眠剝奪」實驗。（資料圖片）

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