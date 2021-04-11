史上最狂間諜│1人分飾28角　騙倒希特拉、改變第二次世界大戰形勢

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-04-11 23:00

【】這是間諜電影嗎？現實中世界大戰發生過的幕幕驚心的間諜戰，大概比電影情節更離奇！第二次世界大戰期間，西班牙男子胡安·普約爾·加西亞（Juan Pujol García）堪稱間諜之王，他憑藉高超說謊技巧，先後成為英、德兩國的雙面間諜，過程中他１人分飾28角，不單以假情報成功瞞騙希特勒，更有份促成同盟軍反攻歐洲登陸諾曼第，促使二戰戰局出現翻天覆地的變化。

西班牙男子胡安·普約爾·加西亞曾先後成為英、德兩國在二戰時期的雙面間諜。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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專門分享懸案的YouTuber「小烏」曾講解這名雙面間諜的傳奇事跡。1912年2月14日，胡安於西班牙巴塞隆納出生，年幼時家境殷實，他聰慧而叛逆，13歲時因為與老師意見不合而自行退學，轉輾到一家五金行當學徒，未幾卻因工作效率不佳被辭退。接着胡安嘗試開設農場，卻不慎將家禽全部「養死」，隨後其他的創業嘗試亦連番失敗。

隨着1931年西班牙內戰爆發，胡安不免受影響而被徵召入伍。據悉他在軍中服役的6個月期間，有感自己「缺乏忠誠、慷慨和榮譽感等軍人必備素質，不適合上戰場」，加上表現差勁，不久便被上級辭退。然而，內戰隨後愈演愈烈，國家軍隊在兵源缺乏下，不得已再次對胡安發出徵召令。

Youtuber「小烏」曾講解胡安這名雙面間諜的傳奇事跡。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

逃兵變德國間諜

胡安這次未有乖乖就範，反而當起逃兵，四處躲避。其家人卻沒能避過內戰的影響，接連遭遇不幸，例如胡安的姐夫被共和軍捉走、他妹妹與母親則被判處反革命罪名。這一連串事件引起胡安非常厭惡的情緒，當中他尤其憎恨挑撥西班牙爆發內戰的德國納粹黨。

1939年二次世界大戰爆發，胡安內心的這種憎惡感緒終於找到渲泄出口。當時英國是與德國對抗的唯一國家，因此胡安計劃到英國領事館毛遂自薦當間諜。沒想到的是，英方當刻根本沒將初中輟學，而且是逃兵的胡安放在眼內，連續3次拒絕培訓他成為間諜。

胡安偽裝自己是一名擁護納粹的西班牙政府官員。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

無奈之下，胡安只好轉投到「敵方」德國的陣營。他先將自己塑造成一名擁護納粹的西班牙政府官員，以經常到倫敦出差為名，欺騙1名西班牙駐葡萄牙大使館官員，讓其協助偽造1本西班牙公務員護照，隨後他以此身份證明取得駐西班牙的德國領事信任，獲聘為該國間諜。

德方後來將胡安送至首都慕尼黑進行特訓，讓他在最短時間內成為1名精英間諜。特訓以後，胡安獲得「阿拉貝爾」（Arabel）的間諜代號，並派有1套間諜裝備，包括1瓶隱形墨水、1本密碼本、密寫法以及600英鎊。

德方給予胡安間諜代號「阿拉貝爾」（Arabel）。（YoutTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

德方給胡安首個任務，是要他往英國倫敦招募、構建1個間諜情報網。惟胡安接到命令後，根本沒有去英國，反而躲到不打仗、屬於中立國的葡萄牙。為防露出馬腳，胡安在葡萄牙首都里斯本的圖書館，找來不少參考書、雜誌以及報章，再東拼西湊出一些看似可信度很高的假情報給德方，例如英國的軍事部署、物資調配、礦產位置等。

1人分飾28角

胡安同時藉由1本「英國旅遊地圖」和「英國鐵路列車時間表」向德軍申報交通經費，藉以製造他人在英國東奔西跑的假象。德方高層最初不太相信胡安可以在如此緊湊的時間下，蒐集到如此多的有用情報，於是找人去核實。

胡安躲在中立國的葡萄牙，以1人分飾28角方式製造假情報給德方。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

始料未及的是，核實回來的結果竟與胡安很多假情報不謀而合。原來當時德方查探情報虛實的方法，是以敵方的報章雜誌或是廣播新聞方面下手，資訊渠道剛巧與胡安假情報來源類近，因此讓胡安得以蒙混過關。

為求更進一步圓謊，胡安想出以1人分飾28角的方式，虛構自己手下有多名不同職業的「線人」，假裝自己在英國已經建立了「龐大」情報網絡。他還藉詞要求德方提供這些「線人」情報費，讓自己可以坐享其成得到28人份的酬勞。

胡安的假情報一度引起英方負責解碼的情報部門注意。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

不久，胡安這些似是而非的假情報，引起英方負責解碼的情報部門「X電台」注意。英國軍情五處接報後，一度以為國內藏有1名非常厲害的德國間諜，對其展開搜捕，但想當然最後都是無功而回。

至1942年2月，美國加入英國反軸心國的陣營，胡安的間諜生涯有了新轉機。胡安主動聯絡上美國駐葡萄牙領事館人員，在後者引薦下向英方透露自己一直為德國提供假情報的事。英方這時才弄清早前捉拿不到的德國間諜，根本不在國內，而是遠在葡萄牙境內，而且還是個當初來應徵間諜的西班牙小伙子。

胡安主動向英方透露自己一直為德國提供假情報的事。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

英方當下決心要「策反」胡安，而骨子裏厭惡德國納粹的胡安，也順勢答應前者成為代號「嘉寶」（Garbo）的英國間諜，並在同年舉家遷往倫敦，展開「雙面間諜」生涯。在英方允許下，胡安會將一些意義不大的真實情報第一時間發往德國，而一些關鍵性的情報則總是慢半拍才發出。

造就諾曼第登陸成功

一來二往下，德方更加確信胡安的情報網絡非常有用，毋須再倚重其他身在英國的間諜。據指當時德國總計向胡安提供了達數百萬美元，作為間諜網絡的經費，由此可見他受重用的程度。胡安則藉此一次次地為英美同盟軍的反攻行動作掩護，包括1942年11月盟軍攻打法屬北非的「火炬行動」。

英方後來「策反」胡安成為代號「嘉寶」的英國間諜。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

不過要數胡安最有關鍵作用的，還是1944年諾曼第戰役。當時希特拉意識英美即將反攻歐洲，於是吩咐胡安查探盟軍的動向以及反攻細節；英方則希望胡安令希特拉相信盟軍會在加萊登陸，而非諾曼第。

收到指示的胡安，開始大筆一揮創作多項「假情報」，約莫向柏林發出逾500份電報。為樹立情報的可信度，英方允許胡安透露一些關於盟軍登陸的具體細節和時間，同時讓盟軍配合胡安的「假情報」，在加萊布置一些充氣坦克以及假飛機，讓希特拉將重兵調往加萊守備。

胡安利用假情報瞞騙希特勒，促成同盟軍反攻歐洲一事。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

為了使自己事後可以全身而退，胡安想出利用時差來作掩護。他刻意在盟軍登陸諾曼第的前一晚，即6月5日凌晨3時多發消息到德國，聲稱要提醒盟軍的登陸地點是諾曼第，而非加萊。當時他算準德國那邊不會有人即時收取消息，而是在翌日6月6日早上8時多才有人接線，但接受到「真實情報」時，已為時已晚。

同時獲英、德雙方勳章

結果，胡安成功把延誤情報的責任推卸予德方的情報部門，甚至指責對方稱：「我不接受任何道歉或借口，是你們的失職讓我們的心血白白浪費！如果不是為我的『理想』，我早就不幹了」。如此反咬行為，最終竟換來德方對其更大的信任，甚至讓希特勒認同胡安於戰爭期間的「卓越表現」，親筆簽署授與他二級「鐵十字勳章」的行政命令。

希特勒認同胡安於戰爭期間的「卓越表現」，親筆簽署授與他二級「鐵十字勳章」的行政命令。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

另一邊廂，英皇喬治六世亦在同年授予胡安「大英帝國勳章」，讓後者就此成為在二戰時期從交戰雙方國家獲得榮譽的人。惟此戰役過後，胡安受到的關注愈來愈多，逐漸難以故技重施。

1949年二戰結束時，胡安決定從此隱性埋名，避免東窗事發後遭德國報復。在英國軍情五處幫忙下，胡安獲送往非洲安格拉，在那裏製造自己死於「瘧疾」的假象，從此移居委內瑞拉避世，同時回歸當初的創業之路，開辦一家書店，與家人安享晚年。

諾曼第登陸40周年時，有關胡安間諜生涯的日記被公諸於世。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

至1984年6月6日，諾曼第登陸40周年，胡安將其此前的真正職業告知兒子，而後有關其間諜生涯的日記也被公諸於世。世人這才大夢初醒，獲悉這名雙面間諜在二戰中的關鍵作用。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】