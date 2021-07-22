河南水災｜鄭州地鐵生還者憶4小時恐怖經歷：做好了出不去的準備

中國河南鄭州連日暴雨成災，造成多條道路、地鐵等嚴重被淹，截止昨日（21日）下午至少25人喪生。有生還者憶述當日地鐵被淹時的慘況，目擊車廂內的乘客陸續缺氧、發抖、作嘔，並開始向家人交代身後事，最終花了4小時才成功逃難，直言整個過程中已做好「出不去的準備」。



中國河南鄭州連日暴雨成災，不少乘客被困地鐵車廂內。（網上圖片）

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地鐵車廂被淹恐怖情況▼▼▼

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內地傳媒《冰點周刊》刊出這名生還者憶述的情況，指她當時乘搭地鐵回家，從黃河路站開始，列車出現緊張停靠的情況，但由於沿路仍有乘客上車，所以不覺太大問題，直到海灘寺站與沙口路站之間，再次停靠了，車長曾嘗試將列車重新駛回海灘寺，但因有自動保護的設計，列車已鎖死在鐵軌上。

從車廂往外看，已經看到兩邊的水流急速向上湧去，並逐漸灌進車廂內。乘客們按車長指示從最前面的1節車門離開，並沿着軌道向外走，惟後面的水來得很急很猛，而且行人通道非常狹窄，人多擠迫下根本過不去，大部份人又被迫回到車廂內，列車長再次將車門關閉並不斷地聯繫地面，等待救援。當看到車尾開始入水時，該名生還者就默默流下淚了，周邊亦有人在哭及焦躁，需要在旁的人安慰。

救援人員先把孕婦救出去，之後是孩子和女生，然後沿着通道逃到安全區域。（網上圖片）

最可怕的時候在晚上9時，窗外的水已經差不多一人多高，車廂後半截水也已經到頂，大家唯有向前聚在頭3節車廂，水繼續漫上來，後半部份的人群，水流基本已經漫到頸部，最前面部分都到了胸口位置。這時身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔，車廂還有孩子、孕婦、老人等因久泡水中體力不支，出現各種身體狀況。

救援人員先把孕婦救出去，之後是孩子和女生，然後沿着通道逃到安全區域。（網上圖片）

「水位越過頭頂的時候，我就已經做好了出不去的準備了。」生還者表示當時不敢向爸媽說，只和親戚朋友發訊息，交代些身後事。不過情況終於有好轉，車廂因被水流沖而有所偏移，較高的那側窗戶暴露在水體外，有人就決定用滅火器砸開窗戶，大家恢復正常呼吸，同時救援人員出現在車廂外，並先把孕婦救出去，之後是孩子和女生，然後沿着他們拉的線逃到安全區域，前後約4小時。不過出站後的道路還是處於被淹狀態，她不能立即回家，只能在朋友家住下。

另有生還者在微博以「寫在死裏逃生後」為題發文，指被困在地鐵車廂時，聽到有人打給家人交代銀行事宜，但他自己最後沒說出口，就只能給媽媽發1句：「媽媽，我可能快不行了。」

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有網傳影片顯示，鄭州過路行人須築起人牆，手挽手過馬路對抗水流，其間更有人不小心被沖離隊伍，畫面相當驚險。



行人被沖走獲猛男神救援全過程▼▼▼