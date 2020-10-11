爸爸阻警員損毀新車　拒破窗救援逾1小時　1歲女兒困車廂活活焗死

常說為人父母，往往愛子女多過愛自己，不過美國拉斯維加斯卻有父親更愛惜新車，目睹1歲女兒被困車上逾1小時，但因不想新車被破壞，拒絕警員和哥哥破窗救人，導致女兒在高溫車廂被活活焗死。警方現以虐待及疏忽照顧兒童造成重大身體傷害罪起訴涉事父親。

美國拉斯維加斯一名父親因不想損毀新車，稱沒有錢更換車窗，阻止其他人破窗救出被困車內的女兒。（fb圖片）

事發於上周一（5日）下午3時左右，27歲父親西德尼（Sidney Deal）與女友吵架後，不小心將車匙和只有1歲大的女兒鎖在車內，他着女友致電保險公司，惟通話長達23分鐘後得知「路邊救援」不受保。之後女友打給鎖匠報價２聽到所需費用後，西德尼便叫女友掛線。

當女兒已被困42分鐘時，西德尼報警求助，惟警員提出破窗、召拖車或找鎖匠之際，他卻要求先打電話給哥哥，堅稱車內開着冷氣，認為女兒沒有即時危險，並詢問母親相關的保險資料。哥哥趕到現場，脫下襯衣包裏拳頭，打算直接擊破車窗，但遭西德尼阻止，表示自己沒有錢更換車窗，不希望新車被破壞，想先等拖車到場。

警方指西德尼拖延了救援過程，最終令女兒被困高溫車廂逾1小時，不幸身亡。（fb圖片）

警員最後破窗救人，可惜女嬰已呈屍僵狀態，返魂乏術。警方報告指出，西德尼舉動拖延救援過程，令女兒在高溫車廂內長達1個多小時。據美媒報道，事發當天的拉斯維加斯最高氣溫約攝氏36.7度，西德尼曾告知到場警員，車內安全座椅的安全帶未扣上，女兒可自由走動，其後躺下以為她只是在睡覺。

警方發言人表示，警員未有立即破窗皆因西德尼「堅定地保護車輛」，並聲稱看到女兒仍有呼吸，現以虐待及疏忽照顧兒童造成重大身體傷害罪起訴他。西德尼母親則為兒子護航，指兒子相信車上有開冷氣，平時也非常愛女兒。

（Kiro 7、People.com）

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