六合彩連開5個「細冧巴」　頭獎每注派236萬　網民：叫人點中呀

六合彩一係中一係唔中，每次攪珠都是不少人夢想發達的機會。昨日（22日）第61期六合彩攪珠結果出爐，連開「2、3、4、5、8」5個細「冧巴」，令網民嘖嘖稱奇，「有咩可能中？」惟昨日頭獎3.5注中，二獎有7注中，三獎甚至600多注中，證明中獎的大有人在，因而引起網上熱議。



第61期六合彩攪珠結果出爐，連開「2、3、4、5、8」5個細「冧巴」，令網民嘖嘖稱奇。（資料圖片）

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第61期六合彩攪珠結果為2、3、4、5、8、23，特別號碼為27。頭獎3.5注中，每注派2,362,510元；二獎7注中，每注派38,400元；三獎635.3注中，每注派19,200元。下期六合彩將於本周六（24日）晚上攪珠，頭獎彩金800萬港元。

第61期六合彩攪珠結果為2、3、4、5、8、23，特別號碼為27。（賽馬會網頁截圖）

結果一出即有網民在連登討論區發帖，問「六合彩開啲咁嘅number（號碼），叫人點中呀？」，又有人直言攪珠過程非常刺激，「真係再開2同3」。有網民則曬命稱自己中了3個字收到40元，亦有人認真分析為何連開「細冧巴」，反而中獎人數不少，又笑言今次中頭獎都要繼續返工呢▼▼▼

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六合彩共有49個數字，組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據庫，歸納了2002年7月4日至2020年2月1日攪出號碼的次數，哪個號碼最旺場呢？

攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼▼▼

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雖然今次六合彩不提供投注站購票，但《香港01》亦整理出10大幸運投注站，以備日後重開時供巿民參考。

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