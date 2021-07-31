鞋櫃除臭防霉｜裝修佬教你10招終結異味　有一招極佛系好實用！

文：裝修佬

【除臭／防霉／鞋櫃】香港天氣潮濕，腳汗使鞋履產生臭味，對家居最大影響莫過於鞋櫃裏都積藏異味和引致發霉。因此不少人都找尋各種室內鞋櫃除臭防潮方法，其實除了添置鞋櫃芳香劑、除鞋臭噴霧等設備，鞋櫃設計也和鞋子鞋櫃除臭有關！今日裝修佬就為大家整合鞋子鞋櫃除臭方案。



內地網紅周青揚早前在社交媒體展示其收藏極多靚鞋的鞋櫃。（IG@周青揚）

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為甚麼鞋櫃會有異味？

一般家庭都希望家裏視覺上整潔不雜亂，所以鞋子都會擺放在鞋櫃內，甚至在裝修時根據室內設計風格特別訂造玄關前的大型C字櫃，內有附櫃門的鞋櫃。使用日子久，打開櫃門，竟傳來一陣異味，人體分泌物例如腳汗黏附在鞋子內，加上鞋子不如衣服般經常清洗，日漸發霉發出異味。

同一時間密封的櫃門使異味不能隨流通的空氣散去，就令櫃內積藏細菌異味。因此，想要除去異味應從根本入手，有以下3方面入手：鞋子、鞋櫃、鞋櫃設計。

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鞋櫃設計

一切從根本開始，鞋櫃的通風程度其實非常影響鞋櫃是否會積藏氣味，因此在選購或訂造鞋櫃時，選用百葉簾或簍空，甚或沒門的鞋櫃，以作空氣流通或對流之用。另一方面隔板設計也試著選用細長隔板和加大鞋櫃佔有空間，讓每一個層板不要堆積太多鞋子，也有助通風，驅散異味。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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