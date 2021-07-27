拒絕表白仍被騷擾　同事突告知「我搬咗去你附近」　港女：好恐怖

1星期中有5天也要上班，若未能與同事保持良好關係，工作心情定必受到影響。有港女於討論區發文，稱得知1名同事喜歡自己，早已明言拒絕，惟對方仍不斷騷擾。早前該同事更突然告知「我搬咗去你附近」，令她直言「好恐怖」，不禁擔心對方會有更激進行為。



港女於討論區大呻，指已明確拒絕同事，惟對方仍繼續騷擾，更到其居所附近。（《幻愛》劇照）

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該名港女於Dcard討論區發文，表示得知1名同事喜歡她，為免造成誤會早已明確拒絕。然而該同事似乎不願輕易放棄，表白被拒後仍不斷「發功」，令港女感到被騷擾，但因工作關係亦難以無視對方。

港女續指，該名同事日前突然告訴她，自己正準備搬屋，「係咁叫我『你估下我搬去邊？』、『你住邊㗎？』」。之後對方更表明：「話個好消息你知，我搬咗去你附近！」令她大驚直指「好恐怖，好驚佢」，又表示「唔知佢點八到我地址」，擔心對方有進一步行動。

同事突然告訴港女，指自己已搬至其居所附近，令港女直言「好恐怖」。（《幻愛》劇照）

不少網民看過帖文也直指涉事同事行為誇張，建議樓主繼續觀察，若發現不妥便要及時警告或避開對方，「佢都幾瘋狂，但可以觀察下先，如果佢搬嚟一路騷擾你咁你就應該搬，可能住月租酒店頂住先」、「佢要去邊真係阻唔到佢，but 我認為佢再搭訕你，你就要表現得強硬，警告佢唔好再騷擾你，如果唔係就報警等佢知驚」。

有香港女生於討論區講述戀愛經歷，指與男友交往時已得知對方出身草根家庭，加上曾因被欺凌而患抑鬱症，不過她未有嫌棄，更處處為他着想慳住拍拖，相戀期間不斷為男友付出。早前男友突然表示有輕生念頭，港女擔心下一直在旁安慰，沒料對方突然道出恐怖真相：



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