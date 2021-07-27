男友叫陌生女「老婆」　被踢爆再改手機密碼　台女求教網民反捱轟

「老公」和「老婆」是非常親密的稱呼。有台灣女子最近在網上發文，哭訴其男友原來一直與另一女生以兩公婆相稱，通訊軟件的對話內容曖昧，台女後來對質，但男友僅辯稱「跟比較好的女生講話都是會這樣子」，不久更改電話密碼，被樓主直斥毫無悔意，遂網上求教該如何處理。惟網民看後紛紛批評，指樓主已被男友「大蓋綠帽」，但她卻仍未分手是非常愚蠢。



有台女日前偷看男友手機，發現男友原來一直經常與另一女生聊天。（《來自星星的你》劇照）

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該台女在Dcard討論區發文，表示男朋友比她年長4歲，2人交往近1年，早前某天晚上趁男友睡覺時偷看其電話，打開通訊軟件Line驚揭男友與另一女生經常聊天，在2人的對話中更看到男友以「寶寶」、「老婆」稱呼女方，該名女子亦會說非常親暱的話，例如「老公回家了嗎？」、「想老公」等。

台女在看到訊息當下大感震驚，欲哭無淚，憶述男友過去對她很體貼，會開車接送和親自下廚，不時說甜言蜜語如「要不要嫁給我？」、「我們是不是要生1個孩子？」，狠批男友原來是雙面人。

樓主當下叫醒男友，質疑他愛上了他人，男方則堅稱沒有出軌，「他說他跟比較好的女生講話都是會這樣子」，並稱想繼續與樓主交往。直至隔天早上，樓主再要求查看男友電話，但對方卻突稱已更改密碼，該樓主非常生氣，大罵「所以你根本就沒在反省嘛？！還改了密碼」。

樓主求教網民應如何處理，又問道「我的男朋友的這種行為是合理的嗎？」，引來熱議。大部份人都認為男方明顯出軌，並痛斥樓主太傻，指「我覺得腦袋應該被水泥填滿了，才會上來發問這些問題」，又稱樓主不應為男友想藉口開脫「1個女孩愛的最卑微的時候就是男方給自己戴綠帽了，還替他說話，還怪自己不好」、「這樣還交往的下去，不簡單…」、「你應該是傷到腦」、「這種對話還需要po上來發問，妳本身的問題比較大」。

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