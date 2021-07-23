台女收到「吳亦凡」求救簡訊　稱差5千可保釋：我會為你寫一首rap

內地男星吳亦凡因被內地網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，桃色風暴越演越烈。在北京警方微博公布的調查內容中，確定吳亦凡和都美竹發生過性關係，雙方自今年4月持續透過微信聯繫，而非吳亦凡所言「只見一面」，吳亦凡甚至轉給都美竹3.2萬元人民幣（約13萬台幣）。但警方查出案外案，匯款敲詐另有其人，有位劉姓嫌犯假扮成都美竹與吳亦凡團隊的任用律師，輪流向都美竹與吳亦凡團隊敲詐。



吳亦凡在台灣也有高知名度，這成了詐騙集團的新手法。有位台灣女網友收到署名「吳亦凡」的求救簡訊，內文如下：「你好，我是吳亦凡，我沒有侵犯那些女的，我現在被關進監獄，還差5000元就能交保出來，我的支付寶號碼是ＸＸＸＸＸＸＸＸ，你現在幫過我，我承諾讓你加入我的個人粉絲團，並替你寫一首屬於你的rap，謝謝。」（點圖放大）👇👇👇

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女網友笑開懷，她在Dcard有趣板貼出簡訊並發文，「收到簡訊快笑死，現在詐騙集團花招真的很多，大家打個5000元可以得到吳籤哥哥的rap喲」。

網友笑翻，「我要笑死超好笑」、「笑鼠太跟進時事了吧！」、「這是吳亦凡人最紅的時候了」、「淪落到被詐騙消費」、「我也好想收到……我想發限時哈哈哈哈」、「要詐騙錢還講一個沒人想救的」、「還幫我寫rap，他根本不會rap」、「現在詐騙集團新招真的很快」、「為什麼感覺真的會有年紀小的迷妹會付錢怕」、「靠，這哪是詐騙，這是講笑話吧」、「用膝蓋想也知道，監獄可以帶手機嗎」、「這個詐騙集團的智商令人堪憂」。

也有網友發揮柯南精神，「這……詐騙前要先做好功課啊！台灣沒幾個人在用支付寶的吧XD」、「這是台灣的手機號碼欸」、「我打過去沒人接」、「電話號碼查得到Line欸」。

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