同居租樓心儀荃灣　港島男友嫌遠拒絕　大西北女友：住出啲會死？

港島和新界相距甚遠，加上交通阻塞問題，不少港人都喜歡選擇居於中間點，但1名居於新界大西北的網民日前在討論區發文抱怨，表示最近與在港島居住的男友討論租樓同居。樓主考慮到租金問題而提出搬到荃灣，惟男友卻認為居住荃灣將需要自駕出入，堅持留在港島租劏房，令樓主非常不滿。



樓主居於新界大西北地區，發文批評住在港島的男友不願搬到荃灣。（資料圖片）

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網民「KevinDeBruyne」在連登討論區以「住開港島區既人住番出小小係咪會慘過死」為題發文，指最近與男友討論在外租樓住，自己居於新界大西北地區（屯門、元朗等地），男朋友則住港島。雖然男友不希望搬太遠，但樓主認為應以租金作為主要考慮因素，指「我自己覺得唔係話住邊度嘅問題，反而係個租金嘅問題，有錢我理得你住邊」，便建議搬到荃灣。

樓主男友指若搬到荃灣的話，將需要自駕出入。（資料圖片）

樓主續指，荃灣「咩都有」，而且租金較便宜，外出到各區也較快，無奈男友卻明言反對，「佢就話住嗰啲地方覺得好需要1架車」，指出留在港島可選擇劏房。樓主聽後心灰意冷，不禁慨嘆「可能我住喺大西北，覺得去邊都差唔多」，只能打消搬到荃灣的念頭。

帖文引來網民熱議，有居於港島的網民認同「住慣咗港島就好難改」，「住開港島嘅人係唔會睇得起非港島嘅區㗎，我有fd女朋友直頭連返工都唔會離開港島」、「由儉入奢易，由奢入儉難，歎慣咗就好難改」。

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