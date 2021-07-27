張家朗奧運奪金︱IKEA極速發帖祝賀兼抽「花劍」水　網民讚快狠準

張家朗昨日（26日）連過5關，於東京奧運男子花劍個人項目贏得金牌，成為自「風之后」李麗珊在1996年滑浪風帆封后，首位在奧運摘金的香港運動員！「香港劍神」奪金消息振奮全港，多個品牌當然不放過「抽水」順便宣傳的大好機會，當中最快手的莫過於傢私連鎖店IKEA，不但極速於賽事結束後約8時半出po宣傳「花劍」，帖文更獲網民激讚，直指負責的「小編」出手如張家朗的劍法一樣快狠準！



香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌。（資料圖片）

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張家朗昨晚8時10分迎戰意大利名將加羅索（Daniele Garozzo），以15：11擊敗對手奪走東京奧運金牌，成為香港劍擊歷史第一人，亦是港隊今屆首面獎牌。消息一出令全港市民興奮，一向「抽水」有道的IKEA亦於賽事結束後，約8時半極速發文祝賀並宣傳。

IKEA極速於賽事結束後約8時半出po宣傳「花劍」，帖文獲網民激讚。（IKEA fb圖片）

IKEA的帖文設計簡單，僅有1句「香港運動員好嘢！」，旁邊則有1枝白色花相片，寫有「人造花，劍蘭」的介紹。至於帖文內容則寫道，「能夠個名入面有花劍兩個字，我都感到十分驕傲！我係IKEA嘅SMYCKA 人造花劍蘭」，並附有商品連結。

簡單但一針見血的帖文旋即獲得激讚，「個like畀小編！快/狠/準出post，同張家朗嘅劍法一樣」、「真係好佩服小編，轉數咁快」、「小編係咪度咗成日等呢秒按post？」、「我愈來愈欣賞IKEA social media嘅幽默和睿智」。另有大批網民留言，為負責的小編「謀福利」，「勁啊！IKEA嘅小編應該升職加薪」、「小編係咪要加下人工，堅係抽得靚」。

香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌。（資料圖片）

張家朗在男子花劍項目為香港奪得東京奧運第一面金牌，多間商店紛紛在facebook公布，今日（27日）都推出限時優惠，讓香港人一起慶祝▼▼▼



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同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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