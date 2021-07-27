張家朗奧運奪金︱網民玩命輸賭搞笑集氣：直播吞劍、每人派$2000

【東京奧運 / 劍擊 / 劍神 / 193劍神】張家朗（Edgar）昨日（26日）於東京奧運會男子花劍項目中歷史性奪得金牌，令香港人都感到自豪。張家朗殺入決賽前，一眾網民曾出Po「開賭局」，以各種「花式賭注」曲線燈到張家朗拎金牌。網民提出的多項賭注新奇又有趣，當中包括「維園直播吞劍」、「留名者有港幣2000」、「1次過食晒5大個菠蘿Pizza」等等，齋睇文字已經笑爆嘴，不得不佩服網民的「玩命」創意！



張家朗男子花劍項目中奪得金牌。（資料圖片／高詩琦攝）

張家朗決賽時的比賽情況！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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張家朗成功晉身決賽後立即引起大量網民關注，為他打氣希望可以贏得金牌。不過亦有部分網民以曲線燈的方式下賭注，反向支持張家朗比賽，有網民更整合他們的賭注，等大家可以「留名睇找數」！

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張家朗曾為政府拍攝宣傳片，推廣防蚊訊息，提防登革熱等傳染病【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬

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姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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