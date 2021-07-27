東京奧運│陳約臨IG上載張家朗比賽片涉侵權　方力申直播亦出事？

【陳約臨／張家朗／東京奧運／香港奪金／男子花劍／香港劍神／193劍神】香港男子花劍代表張家朗為香港勇奪今屆奧運首面金牌，受訪談及得獎感受時，無綫記者陳約臨（Kelly）「迷妹上身」，不但突然向張家朗表白稱「我好鍾意你，點算呀？」，又多次打斷其說話，其社交帳戶即被洗版式鬧爆，直斥她迷妹上身極不專業。有網民就發現陳約臨昨晚（26日）曾在Instagram，上載現場拍攝的比賽片段及場館內的照片，疑違反東京奧運籌委會的規定，影片涉嫌侵權；不過她今早（27日）已將影片刪除。另一方面，同屬無綫奧運採訪團隊的藝人方力申更曾在IG直播張家朗比賽情況，亦可能同樣違規。



無綫記者陳約臨（Kelly）「迷妹上身」，不但突然向張家朗表白，又多次打斷其說話，社交帳戶即被洗版式鬧爆。（無綫電視截圖）

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25歲陳約臨昨晚在IG上載1段張家朗4強對捷克隊劍手賽事的現場片段，約20秒的影片顯示張家朗最後一劍刺中對手，成功殺入決賽一刻，並傳來1把超近距離的女性尖叫聲，不過今早該段影片已失去所蹤。

根據日媒引述東京奧運籌委會規定，門票使用條款及細則第33條列明，入場觀眾可以在場館內拍照、錄影或錄音，但全部只能作私人用途，不可以將拍攝到的影片或錄音，未經奧委會同意下發送或傳播，包括透過電視、電台、網際網路（社群媒體或串流直播）或分發（或以其他方式向第三方提供）。換言之，把場內拍攝的影像上傳到個人facebook或Instagram要先取得主辦單位同意，否則屬違規，不過籌委會並未提及有什麼處分。

無綫主持的方力申都有上載張家朗決賽片段，並寫道「#跟着小方看奧運」及「張家朗勇奪奧運金牌全程足本」，同樣遭到質疑或違規。（方力申IG截圖）

除了陳約臨曾上載場內賽事片段有可能違規外，曾經是港隊運動員、今屆奧運擔任無綫主持的方力申曾在IG直播張家朗決賽情況，並寫道「#跟着小方看奧運」及「張家朗勇奪奧運金牌全程足本」，同樣遭到質疑或違規，他其後已將直播影片刪除，但仍能在IG的限時動態看到張家朗比賽片段。。

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香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌，令全城為他瘋狂歡呼。本港多間商店為慶祝「193劍神」奪金，都特別推出限時優惠，與眾同樂。



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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