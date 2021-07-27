大家食舉辦Logo設計賽　冠軍可獲10萬港幣　網民：改完驚入錯舖

看到附有創辦人呂茂正「陸軍裝」照片、猶如「生招牌」的品牌標誌，食貨們不難即時聯想到飲食集團「大家食」。大家食昨日（26日）於facebook專頁發文，宣布舉辦Logo設計比賽，召喚各路設計高手，表明決心改革，期望建立全新形象，勝出者更能獲得10萬港元獎金，而入圍的100名參賽者亦能得到300港元大家食美食券。不少網民得知消息也感興奮，甚至表示「創意如泉湧」，亦有人認為大家食本身的標誌已深入食客的心，笑言：「改咗仲唔認得，驚入錯舖！」



大家食集團的標誌附有創辦人呂茂正的相片，過往不時成為網民討論對象。（fb「大家食飲食集團」圖片）

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「大家見面大家食，大家食面見大家」的標語或是不少80、90後食貨的童年回憶，附有「陸軍裝」老闆相片的標誌更是不時於各大討論區帖文出現。飲食集團「大家食」昨日於facebook專頁發文，宣布舉辦Logo設計比賽，表示集團「決心改革，建立全新形象」，故召集各路設計精英，提交創意爆棚的原創標誌設計，「我哋會揀出100個，再係100個入面揀20個畀你哋揀」。

集團更為比賽提供豐富獎金，100名入圍的參賽者能獲得300港元大家食美食券，而晉身準決賽的20名參賽者則可獲額外1000港元的美食券，至於冠軍人馬更能得到10萬港元獎金！

100名入圍的參賽者能獲得300元大家食美食券，至於冠軍人馬更能得到10萬港元獎金！（fb「大家食飲食集團」圖片）

消息引來一眾設計高手及P圖大師注意，紛紛表示有意參賽，更急不及待於留言位置貼出初稿「切磋」一番，有人更笑指「我的創意如泉湧」，打算遞交多份作品，又承諾「贏咗請大家食手攪面」，而大家食小編亦回應指「非常歡迎，多多都收」。

不過也有人認為，大家食的標誌是「生招牌」，反建議集團維持原狀，「個Logo深入民心，改咗仲唔認得，驚入錯舖，10萬派咗佢，但求大家開心」。亦有網民提出另類要求，表示一旦勝出希望以將10萬元獎金「全部換晒做辣菜脯」，笑指：「大家食的辣菜脯可謂一絕，配過山雞、手攪麵係無得輸的。錢我可以唔要，但辣菜脯不可不吃。」

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1個好的標誌對品牌來說非常重要！Nike為全球知名體育運動品牌，現時每款產品上看似剔號的標誌（Logo）更是生招牌，但其實早在1964年創立的Nike，起步時名字非常平凡，叫「藍帶體育公司」（Blue Ribbon Sports，BRS）。直至1971年，他們決心正式生產自家球鞋才改名「Nike」，然而當時未有品牌Logo，最終1名女大學生從希臘勝利女神Nike的翅膀中取得靈感，創作出簡約經典的一個剔標誌「Nike Swoosh」。



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原研哉是「無印良品」的藝術總監，圖為由他擔當美術指導的作品。（無印良品日本網站）