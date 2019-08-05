Marvel《Loki》Logo設計被嫌太Hea　網民睇唔過眼自創超高質改圖

Marvel Studios於聖地牙哥動漫節（San Diego Comic Con）發布第四階段的電影計劃，當中雷神Thor的弟弟Loki將會有自己的電視影集《Loki》，令粉絲非常期待再看到Tom Hiddleston酷酷的演出！不過《Loki》的Logo設計卻令大家忍不住皺眉，四個字母以不同字型呈現，「臨時拉夫」感覺非常強烈。網民看不過眼，於是又發揮創意小宇宙，惡搞自創他們心中的Logo。