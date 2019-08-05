Marvel《Loki》Logo設計被嫌太Hea　網民睇唔過眼自創超高質改圖

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Marvel Studios於聖地牙哥動漫節（San Diego Comic Con）發布第四階段的電影計劃，當中雷神Thor的弟弟Loki將會有自己的電視影集《Loki》，令粉絲非常期待再看到Tom Hiddleston酷酷的演出！不過《Loki》的Logo設計卻令大家忍不住皺眉，四個字母以不同字型呈現，「臨時拉夫」感覺非常強烈。網民看不過眼，於是又發揮創意小宇宙，惡搞自創他們心中的Logo。

洛基個人電視影集《Loki》將於2021年春季於迪士尼串流平台「Disney+」播出，而Marvel公布的Logo長這樣：

洛基個人電視影集《Loki》將於2021年春季於迪士尼串流平台「Disney+」播出。（Marvel Twitter 圖片）

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明顯不少網民都未能完全理解當中美感，直言「文字藝術師也畫得比它好」，於是惡搞改圖：

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有網民則翻出今年5月藝術家Bosslogic設計的《LOKI》海報，希望官方認真考慮轉用這個Logo。

有網民則翻出今年5月藝術家Bosslogic設計的《LOKI》海報，希望官方認真考慮轉用這個Logo。（Bosslogic Twitter圖片）

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