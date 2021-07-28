舅父母氹外婆交樓幫阿仔抽居屋　外孫出招被反擊　求教網民點算好

香港樓價高昂，不少人想上車都要循資助房屋計劃。有網民日前在討論區發帖，表示外婆居於長者住屋，惟舅父和舅母一直打該公屋單位的壞主意，希望外婆讓出單位抽居屋，讓2人的兒子結婚時所用。樓主見狀便為外婆申請租者置其屋計劃（租置計劃）公屋，未料舅父和舅母私下帶外婆取消申請，遂求教網民應如何處理。



有網民發文指其舅父舅母一直打外婆長者住屋單位的主意，他曾為外婆申請租置計劃，卻被舅父舅母阻止。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

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該名網民在香港討論區以「我舅父佢地想呃我婆間屋去抽樓」為題發文，表示其外婆現居於政府的「老人公屋」，惟最近半年，舅父和舅母開始打壞主意，欲以外婆的單位給其兒子抽居屋之用，擔心屆時外婆將被「趕出街」。樓主其後幫外婆抽最新一期的租置單位重售計劃，希望能抽中自己住所附近的單位，方便照顧外婆。

樓主續稱，當舅父和舅母得知此事後，竟私下帶外婆取消申請，「之後而家仲成日去找我阿婆，想佢交層樓出來畀佢哋」。由於外婆年紀大，記憶力不太好，讓樓主憂慮終有一天會簽文件，讓舅父和舅母得逞，他亦向大堂的保安及舍監申請，暫時拒絕2人探望外婆，但他們仍堅持上門找人，經常在大堂大吵大鬧。

樓主指一家人本來希望外婆能在現有單位安老，但舅父和舅母近半年的舉動，不得不令他們另想對策。（資料圖片）

樓主無奈表示，其實家人本來從未打算為外婆抽屋，「係想畀阿婆喺老人屋安老，但係而家舅父、舅母一直喺度騷擾我阿婆想呃佢間屋」，並問道還有何方法阻止舅父和舅母。

帖文引來網民熱論，部份網民質疑樓主同樣是打外婆的主意，與舅父舅母一樣想「奪走」單位，「樓主咪一樣係謀住阿婆間公屋，謀唔成咋嘛」，並質疑抽中租置單位的話由誰人供款，「若戶主係外婆，你哋畀錢，咁外婆百年（歸老）後，間屋咪畀舅父分埋」。不過，有網民就認為應尊重外婆的意見，任何決定皆以她的需要為主，「阿婆自己咩諗法？」、「畀邊個都好，最緊要係留間房畀阿婆」、「最好兩家同阿婆一齊傾掂佢，至重要係將阿婆福祉、心情放第一」。

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