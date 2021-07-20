夫婦月入3.4萬另獲外家資助200萬　港男想生育猶疑買私樓定排公屋

置業安居是不少港人的終極夢想，但並非所有人都能負擔昂貴的樓價，1名港男日前在討論區發文，表示自己與21歲妻子月入共3.4萬元，計及積蓄和外家資助，共有200萬左右可用作買樓首期，預計可買入500萬元的單位；惟夫婦正計劃生育，另一方案是妻子辭職以符合收入限制，若有小朋友便能以家庭作輪候公屋，預計等8至10年可獲派單位。他直指現時2種方案都貌似可行，非常苦惱應選擇輪候公屋還是買私樓，帖文引來不同立場的網民激辯。



有港男在網上發文，指自己正苦惱應以200萬付首期買私樓，還是妻子辭職，待生了小朋友以1家3口輪候公屋。（資料圖片）

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網民「呀陳仔」日前在連登討論區發文，表示妻子月入1.4萬，自己月薪則為2萬，兩夫婦與家人同住，計及他們數年的積蓄與外家資助，目前手上有大約200萬。他指這筆錢可用作買入500萬單位的首期，做7成按揭，夫婦合力供樓30年，就可擁有自己的物業。

另一方案則是排隊上公屋，樓主稱適逢妻子近日有生小朋友的計劃，「我有睇到公屋討論區，家庭隊等8年上新樓，好心動」，自己一時下不了決定，擔心一旦買樓，兩夫婦月入只有3萬多，屆時妻子提出生小朋友便壓力山大；相反，輪候公屋的話，他們至少要等8年，為了符合入息要求，妻子也必須辭職，「好多年起碼8年之後咩世界都未知，會好大心理壓力」。

帖文引來熱議，部份網民支持樓主買樓，認為既然有首期的本金，便應盡快入市，「買私樓3年後博升值，唔係兩球首期有咩用？」、「有首期一定係買樓」；不過，也有網民認為樓主兩夫婦的收入太低，即使在家人資助下付首期，2人日後也難以供樓，並預留小朋友的使費，「買34k點供？壓測都未必過到」、「供完樓仲要養小朋友，邊有錢剩？」。

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部份網民亦建議樓主先按兵不動，指無論是買樓或者辭職等公屋的計劃，兩者都容易影響樓主生計，「加埋得果3萬幾人工，又想買樓又想生仔，咪害咗個小朋友啦」、「搵2萬又生仔又買樓」、「結婚養隻貓咪算，諗乜嘢生仔」。

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