借奧運偷食│男友稱同兄弟觀賽　女子睇相揭2大破綻　百萬網民佩服

真相只有1個！若然要偷情，就不要自以為一定可以瞞天過海。最近有外國女網民在TikTok上傳影片，指男友早前告訴她與好兄弟一起看東京奧運的賽事，還大方分享照片，以示自己沒有說謊。不過，她仔細一看照片，立即名偵探柯南上身，發現2大出軌的破綻，直指「我額頭似寫住白痴咩？」



有外國女網民上傳影片，講述發現男友偷食的經過，（TikTok影片截圖）

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據該名女網民瑪莉（Megan Marie）上傳的TikTok影片指，當她傳短訊問男友正在做什麼時，獲回覆指「正在與兄弟們一起看奧運，明天見」，又分享1張在客廳看電視的照片。然而，瑪莉沒有立即相信，並眼利發現2大可疑之處。

即睇2大疑點▼▼▼

2大疑點包括電視櫃上的鏡面，疑似反射了1名女子盤腿而坐，還有主要是女性較常看的書籍，講述Chanel品牌歷史的書。

瑪莉出色的洞察力讓大批網民拍案叫絕，影片已有超過300萬觀看人次，有人笑言「我已經能聽到（男友）的藉口了」、「為什麼他們（出軌者）總是傳照片證明自己有罪」。惟有部份人就質疑，相中人會否只是朋友的另一半，而瑪莉不久再補充稱她已經分手，「這張相片告訴了所有我需要知道的事」。

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有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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