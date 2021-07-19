同出軌前夫復婚　竟遭同一小三再度插足　大婆慘被趕出自己家門

正所謂「好馬不吃回頭草」，台女與曾出軌的前夫復婚兩年後，再度被前小三介入婚姻，慘遭抛棄。友人看不下眼，在爆料公社發文控訴。
網友Hsu Ai發表於爆料公社：「我不是當事人，但知道當事人在這個事件中，經歷的精神折磨、屈辱跟嚴重的背叛！同為女人，我想問……所謂的婚姻到底還有什麼法律保障？接下來，我要說明這整件事情有多扯！」
小三大行其道開post曬恩愛 原配無奈提告但無效（點圖閱讀原文）👇👇👇
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「到今天沒人理會元配的生活，沒有人道歉，沒有人來協談這段婚姻的後續問題……明明婚姻關係是受法律保障的，但是『前女友』變成了外遇除罪化後的勝利者了。」
「難道真的無法可管嗎？夫妻關係的保障呢？小三就這樣光明正大的住在他們家！發著『她的老公』的恩愛貼文。」
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