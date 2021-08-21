老公成日約小學女同學「傾湊仔經」　人妻最初由得佢點知真係出事

有台灣女網友發文表示不滿老公與久未聯絡的異性同學聯絡過於頻繁，更大吵一輪，最後才發現事情嚴重：「他家人都知道這個同學喜歡過我老公，而且是很喜歡。當下我只覺得國小嘛誰沒個喜歡的小男生或小女生，結果我錯了……」



最初明知個女仔曾經鍾意過老公都大方唔介意 最後先知……（點圖放大睇睇原文同網民反應）▼▼▼

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原文發表於爆料公社APP-匿名館：「她是老公的國小同學離婚後回來家鄉，老公當時說國小畢業後沒連絡過，但他家人都知道這個同學喜歡過我老公，而且是很喜歡。當下我只覺得國小嘛誰沒個喜歡的小男生或小女生，結果我錯了……她開始用我的小孩當藉口，説幫孩子買了零食、小東西之類的一直找我老公出門聊天，第二次拿東西來時我就堅決請老公要給她買東西的錢我不想白拿不然就別送了，結果老公說她不收錢還是一直送東西來。直到我說有點反感了他們倆就約私下見面、吃飯、天天聊到深夜回家還有Line。」

「終於我爆發了，找女生說明不喜歡她一直找我老公，結果她一直哭説不是故意。後來在外面也有風言風語了，我氣得和老公大吵，老公還護著她說是30年的好朋友，不是說沒連絡過？突然變30年好友。而女生卻和我說我要有智慧處理這件事，什麼鬼？最後我得知……他們有段時間約在女生娘家附近的公園聊天，甚至接吻，其他的説都沒有發生……」

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