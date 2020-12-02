友達以上戀人未滿｜盤點8種曖昧的關係　你們真的是純友誼嗎？

無論異性、同性朋友，如果對方沒有吸引自己的特別之處，就也不可能存在「持續相處」的機會。如果你對於某些關係存在著疑問，或許這篇分析能為你紓解釐清。

身邊有個很親密的朋友？8種「友達以上、戀人未滿」的關係，你們是否其中一種呢？（按圖即看）▼▼

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建立友情的連結，最基本的就是「欣賞」與「共同感」，再進階就是曾有「革命情誼」。在倆人之間的互動中，能形成雙方獲得的美好感受，才是持續相處的原因。

這篇並非探討「純友誼」或是「不純友誼」，而是幫助你理解倆人之間存在的關係，懂得自己的所需、理解對方的行為，才不會誤以為這就是「曖昧」或者誰是「渣人」的情況產生，更能享受與清楚這樣的情誼存在。

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以下八種類型的歸類，並非表示你們之間只存在著單一關係，也可能是兩種或者多樣性。

1. 照顧型（如同兄妹、姐弟情誼）

這是常出現的經典模式，會以親友的稱謂代表對方，在互動模式為「年長給予」者，以及「年幼收受」者，關懷照顧的情份比重，有時都比真實的手足還要多。

在這樣的情誼關係裡，都帶有些許的「寵溺驕傲」，在他人面前的行為舉止或是言語之中，都會有「寵他、我得意」以及「我被寵、好開心」的心理愉悅感。

想比友情再多的，就是這樣接近「偽家人」的角色，因為雙方都有共同的心理期望，才能達成這樣的認定關係。但比起稱呼對方為「乾哥、乾妹、乾姐、乾弟」，直接說「這是我哥、姊、弟、妹」還較為真誠不做作。

2. 互利型（各自的才能與專業的幫助）

通常事業心較重的人，會有互相扶持的工作夥伴，也許在同一領域的契合，或是各有所長的彌補。注重在腦力激盪的結合，聊天討論中的提點與激發，會引起像是高潮的興奮感。

有些人不會生活瑣事都與對方分享，需要重點的諮詢與幫助時才會找對方，或是有好的工作合作機會才會尋找，有些人除了情感上的相伴，對於工作狂的同好相伴也同樣重要。

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3. 假戀型（反正單身就湊合開心一下）

外型都是彼此的菜，好像也沒有什麼不能忍受的缺點、有些共同的興趣、彼此都喜歡親暱的肢體接觸，一起小酌喝多了也就順勢而為不尷尬，也不會上床後就不理會的沒禮貌行為。

沒有想要牽絆彼此、或是負必要責任，也知道現在就是「剛好的陪伴」，因為內心的真實聲音，知道沒有真正的安全感與愛，但很享受倆人若有似無的相伴療癒。

這對我來說，這是「情人」的象徵，不是另一伴也不是單純的朋友關係。但當一方想要管束對方，或是過於在乎對方想法時，就是要注意「暈船」的象徵了。

4. 獵人型（你來我往的刺激攻防）

以經驗值來說，朋友與交往的人數很多，對於每次的類型要有一定程度的挑戰，尤其遇到那種難搞挑惕型的，就會互相征服。

兩人之間一定存在獵人與被獵者角色，或者互相都是狩獵型的人，欣賞對方的獨特，也知道傲嬌的地方，但就有種想要攻陷的慾望。但攻陷不僅在於身體的征服，而是心靈上被軟化的部分。

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5. 崇拜型（身份高低的偶像情節）

這是一個不對等卻也平衡的角色情節，一方帶有自戀傾向的優勢，另一方則是欣賞崇拜的，無論是因為被才華或者外貌吸引，都是「粉絲迷戀型」的引子。

倆人相處通常粉絲者會給予較多的關心，被受矚目的偶像者，偶爾回應與略施小惠，就能讓彼此的關係延續。但身為粉絲者的人，偶有「腦補」的偶像劇情節，往往看不清真相，在自己腦海的腳本裡開心想像。

6. 共伴型（因為都很孤單所以排解寂寞）

只想有個人陪、無法自處的孤獨者，容易找個似乎感覺良好的對象作伴，吃吃飯、聊聊天、打發打發時間，也可能就自然的「在一起」，卻無法填補內心的空虛。

通常這類型的人，也不知道自己到底要什麼與不要什麼。

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7. 物質型（權利象徵的給予與接受）

會因為對方給予自己的「好處」而感到備受關照，提供精品名牌、高級餐廳饗宴，甚至一些日用花費，一方滿足財富權威的主導，一方滿足於被「獻貢」的優越。

若你情我願，他人就不要說什麼包養與拜金（吃軟飯），因為那是兩人之間允許的供給關係。

8. 玩賞型（生活樂趣的汲取）

彼此都有共同興趣與喜好，閒暇之餘就會找對方一起消磨時間，但不會是無聊的打發，而是做些倆人都覺得有趣的活動。

為了彼此開心而一起，但是要深入聊到私人話題卻又停止的時候，那也代表無法進入更深刻的情誼關係，這點需要注意。

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這些讓你「友達以上、戀人未滿」的狀態，其實要先懂得倆人為何連結，也別再落入什麼「異性之間是否有純友誼」的無聊問題，會成為正式的交往的對象，這些關係或許也沒什麼關係了。

有時你以為的曖昧，其實是自己虛構出來的可能，但釐清彼此之間存在的關係，就不會那麼模糊不解。喜歡你，不代表真的很想跟你「在一起」，而是喜歡雙方之間的相處與回應，而獲得心理上的滿足。若真的好想跟對方在一起，那就好好的告白與討論，都什麼時代了，主動出擊問清楚吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：方格子Ajin，原文：搞懂倆人關係，不再曖昧委屈的8種類型】