男友堅持生育　患多囊卵巢症港女感委屈：佢話生唔到就要搵代孕

生兒育女是人生大事，若未能取得共識，對情侶的感情難免會有影響。有港女於討論區發文，表示男友出身傳統家庭，家人都寄望他日後會生育，但她本身患有多囊卵巢綜合症，擔心身體狀況不適合生育。原以為男友會體諒，沒料港女指對方不斷想辦法，甚至提出可找代孕以滿足家人要求，令她大感委屈：「我覺得好心噏，好似我生唔到仔佢就唔會揀我咁。」



有港女表示男友很希望能夠生育以滿足家人要求，惟她患有多囊卵巢症，認為對方沒有顧及她的感受。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港女於Dcard討論區發文訴苦，表示去年驗出患有多囊卵巢症，日後或難以懷孕。然而男友卻出身於傳統家庭，「佢話如果生唔到細路，佢屋企人一定會反對」，於是提出多個方法，嘗試滿足家人期望，「佢話係因為想同我一齊先會諗呢啲，跟住佢就話唔係無方法，可以搵代孕，或者結婚前試下，如果有就結婚」。

男友的舉動令港女覺得對方重視生育問題多於其健康，兩人因而發生爭執，「我同佢講我唔想咁樣，我覺得好心噏，好似我生唔到仔佢就唔會揀我咁，但係佢又不斷強調想同我有以後」。她續指，自己拒絕男友的方案後，被對方批評不願一同解決問題，「話我好自私咩都唔想」，令她委屈得不停大哭：「我覺得好委屈，同埋好唔明點解佢要一直逼我接受佢啲方案，其實我係咪真係佢講咁自私？」

+ 15

她又表示，不希望日後與男友的感情要靠子女來維持，「講到生到仔係基本門檻咁，咁我都唔想生唔到，都唔係我可以控制到，呢刻嘅我真係好難受好唔開心」。更令她不能接受的是，男友根本不想有子女，只是將生育視為滿足家人的任務，「如果係佢想的話，我覺得我唔會咁大反應，主要係我覺得佢好似視生仔係個任務咁」。

網民看過帖文紛紛安慰港女，指出患病並非她能控制，而生兒育女更不應成為迎合伴侶或家人的事，「其實呢件事唔需要去到分手，但你男朋友個態度咁，我諗你除咗諗要點同佢傾之外，更加要諗清楚本身身體唔好，仲值唔值得為佢生仔」。

港女指男友為了生育想過不同方法，甚至提出找代孕，令她有感對方重視生育問題多於其健康。（《BB來了》劇照）

亦有人認為事後反映她與男友的價值觀有明顯分歧，建議兩人認真溝通再作打算，「與其執着生唔到生仔，樓主不如諗下自己同男朋友係咪真係適合過世仲好啦！唔只生仔一個指標，咁多方面你自己考慮清楚你同你男朋友係咪真係適合步入下一步仲好」。

多囊卵巢綜合症其他常見症狀：（按圖👇👇👇）

+ 4

多囊卵巢症｜愛汽水1年來經5次難受孕！改善4症狀先減重吃菠菜蛋

台灣婦產科醫生李偉浩在fb專頁撰文，表示1名30多歲女子因肚子突然脹大，看起來像懷孕7個月，接受檢查後發現肚內有1顆巨大肌瘤，需要接受「單孔」達文西機械手臂手術移除肌瘤。（fb專頁「Dr. 李偉浩的婦科手術室」圖片）

▼▼同場加映：台男親述極仔細結紮心得 呢個程序痛到爆粗 網民大讚真男人▼▼

台男幽默分享接受結紮手術的過程，獲網民大讚真男人。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

+ 8

▼▼同場加映：男子結紮多年突收老婆懷孕消息 綠氣攻心準備發難 結局神逆轉▼▼