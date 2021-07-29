東京奧運｜網民列一定攞牌動漫人物　蠟筆小新有力挑戰張家朗？

【東京奧運／漫畫】自從東京成功申辦奧運以來，網上不時傳出貴為漫畫大國的日本，在各項運動中有什麼角色可以出戰奧運，數年前已傳出「代表團」，顯示各項目有哪些電玩或動漫人物可出戰，近日再有網民在討論區貼文討論日本是否「還保留實力」，許多港人熟悉的漫畫人物都有上榜。



小新沒有超能力，但在多個項目人仔細細已經很厲害。（《蠟筆小新》劇照）

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日本成功申辦2020東京奧運時，網民已經開始討論各大奧運項目應選出哪位動漫人物「參戰」。近日有網民討論日本是否「留力」，再次分享日本奧運選手「漫畫代表」的圖片，包括不少經典漫畫，例如網球應該派《網球王子》主角越前龍馬、滑板派《名偵探柯南》主角柯南、足球要派《足發小將》戴志偉、馬拉松派《龍珠》孫悟空。

連登討論區也有網民發帖，討論「一人一個參加奧運一定攞獎牌嘅動漫人物」，馬上有人提出《海賊王》路飛應該去玩體操、《一拳超人》琦玉可以玩全部項目等，但樓主隨後補充不考慮有「Superpower」（超能力）的角色，留言就提出柯南可以玩滑板、《刃牙》的角色適合許多項目等，但亦有留言指這些人物其實根本不算正常人。

網民點睇：



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小新沒有超能力，但在多個項目人仔細細已經很厲害，奧運沒劍道，但有網民稱可試試劍擊挑戰張家朗。（《蠟筆小新》劇照）

有網民又笑言，原來《蠟筆小新》中小新在漫畫內玩過多種運動，小新無論劍道、公路單車、排球、棒球都無問題，憑小新的劍道天份，不妨考慮改練劍擊挑戰「香港劍神」張家朗，又提到大雄雖然小時候被說得一事無成，但漫畫中玩氣槍非常了得，明明可當射擊運動員，但哆啦A夢「一味叫佢發奮讀書」。

流傳已久的東京奧運日本動漫人物選手圖，不過裏面路飛游泳和有圍棋令網民心生疑問。（Twitter圖片）

經常被拿來分享的日本奧運選手漫畫代表中，角色按原設定出賽應該在各大項目都會「屈機」，例如悟空、琦玉等，放在多數田徑項目都是無敵，但早有網民提出不明白為何會叫路飛去游水，因為原作中吃了惡魔果實的人無法游泳，而且圍棋也不是奧運項目。

原本的圖片中包括許多較為經典漫畫，像是《 我要高飛》，主角藤卷駿擅長單槓，真實上日本選手單杆表現也非常突出，這部漫畫由1984年洛杉磯奧運單槓金牌得主森末慎二策劃，希望貼近大眾、容易明白，令年輕人更關注體操界。2016年里約奧運全能王內村航平曾透露，自己最尊敬的選手是藤卷駿，足以證明運動漫畫在日本人心中的影響力。

（綜合）

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