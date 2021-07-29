東京奧運｜伍家朗球衣被指不稱身　網民計2場拉衫次數上場少咁多

【東京奧運／伍家朗 / 香港隊 / 羽毛球 / 球衣】香港男子羽毛球代表伍家朗昨日（28日）出戰第2場小組賽事，不敵危地馬拉的選手，遺憾地未能晉身16強。伍家朗今次穿起印有香港區旗的新球衣出場，由於比賽期間他不時整理球衣，令網民關注是否衣不稱身而影響表現，有人甚至計算伍家朗賽場上「拉衫」的次數，指比較上一場多出逾20次，顯出不自在。



伍家朗昨日（28日）出戰第2場小組賽事，不敵危地馬拉的選手，遺憾地未能晉身16強。（資料圖片）

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球衣風波下，伍家朗穿起由東奧香港代表團贊助商FILA提供、印有區旗的綠白色新波衫出戰第2場小組賽，惟最終落敗世界排名比他低50位的危地馬拉老將哥頓（Kevin Cordon）。

有網民就發現，伍家朗出場幾分鐘已經上身濕透，衣服似乎非常黏身，其間不斷整理球衣，特別愛在膊頭位置向上拉一拉，有人甚至重看兩場賽事，統計出他整理衣服的次數，兩者相差至少逾20次，不過有球迷就指出「拉衫」是伍家朗的小動作，以往賽事都會這樣做，未必與球衣有關。

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據《香港01》記者翻看比賽片段，並按鏡頭能捕捉到的情況下粗略計算，伍家朗與危地馬拉選手比賽時共「拉衫」至少74次，而第1場跟墨西哥選手Lino Munoz對壘時則整理逾40次。

另外有網民亦翻查FILA的官方網站，發現伍家朗的新球衣與1件網球衣類似，按產品描述指，該球衣適合各種運動場合穿着，而且「寬鬆版型」、「吸汗快乾」等。

香港羽毛球代表伍家朗，身穿一件全黑T恤出戰周六（24日）的男單分組賽。（路透社）

不過，伍家朗在比賽後見記者亦有回應稱，自己未能發揮得好，「唔關件波衫事」，但承認球衣風波有影響，指這幾天已盡量調整心態，令自己平靜和專心地應付比賽。他承認自己發揮不佳，對自己感到十分失望，「今場完全發揮不到平時一半水平，落敗一方面是自己心態問題；對手亦有超水準發揮，佢好、我不好，形成反差。會檢討問題，之後不要再犯。」

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