東京奧運｜網民想加的另類項目：追巴士、排隊　呢項港人最屈機

【奧運會 / 東京奧運】東京奧運進行得如火如荼，今年新增多個項目都大受歡迎，包括滑板及空手道，有網民就發起討論，有什麼「運動」應該加入奧運，以增加香港人奪取獎牌的機會。



東京奧運終於在7月23日正式揭幕！（資料圖片）

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每屆奧運會，主辦城市都有權向國際奧委會提議新增比賽項目，一般都會按自己表現出色或有體育優勢來提出，國際奧委會就會根據是否吸引新觀眾、年輕人或有助取得性別平等因素而考慮。而今屆東京奧運就新增了空手道、滑板、衝浪、運動攀岩及棒球/壘球。

有網民就在連登討論區以「有咩運動仲未入到奧運」為題發帖，不少人都數出很「大路」的運動，如壁球、保齡球、桌球等，但亦有人揮創意提出一些有利港人奪獎牌的項目，如「鍵盤戰士」、「返工」、「地鐵轉車站賽跑」等，相信必能引起全民運動的熱潮。

即刻睇下網民最想新增的另類奧運項目▼▼▼

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東京奧運｜歷屆騎呢事：面都紅晒跳水計分板 史上「最痛」撐竿跳

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同場加映：青春熱血運動劇從來都深受觀眾喜愛，適逢東京奧運正式揭幕，以下就盤點一下網民眼中經典的熱血運動劇，讓大家回味一下！



按圖重溫網民眼中最經典的9套運動劇▼▼▼

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返工放工逼港鐵是煎熬，打工仔都要有一定的耐力才能應付。有網民就曾盤點「全港最熱嘅地鐵（港鐵）站，多數是室內封閉不夠通風，猶如蒸爐一樣。



網民盤點最熱港鐵站TOP 5▼▼▼

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講完「最地獄」，網民都有推介一些冷氣充足、環境舒適的「最天堂港鐵站」系列，形容是「夏天救星」▼▼▼

香港人口密集，尤其在商業辦公室重地，每逢上下班繁忙時間，車站和馬路更是水泄不通。有網民最近在討論區提出香港深度遊的「理想地點」，笑言要讓遊客體驗香港最真實一面▼▼▼



網民嚴選香港深度遊行程 觀塘收工遷徙夠壯觀 仲有7個地道推介