法拉利創辦人與球星撞樣惹熱議　盤點6對似到投胎轉世的古今名人

人真的會投胎轉世？雖說「人有相似」，但與古人似到「成個餅印」，難免令人疑惑這個世上是否有前世今生這回事。古今中外有不少名人與古人「撞樣」，其中法拉利汽車創辦人恩佐．法拉利（Enzo Ferrari）與德國球星奧斯爾（Mesut Ozil）除了外貌體型比孿生兄弟更相似外，連出生日期都只相差約2個月，令人不禁懷疑根本是前者投胎轉世。除此之外，本文更列舉另外5對與古人極度相似的名人，看着看着，不禁令人疑惑是否同一人呢？



法拉利(左)於1988年8月14日離世，球星奧斯爾於同年10月15日出世，兩人沒有血緣關係，但長得極為相似，眼大鼻大口大，而且眼距比常人較寬，被外界笑稱是前位今生的證明。（網上圖片）

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汽車公司法拉利創始人恩佐．法拉利（Enzo Ferrari）在1898年於意大利出世，但出生日期充滿爭議，官方登記為2月20日，但他堅稱自己是在2月18日出世，又指當時天降大雪，親人無法外出，所以父親直到2月20日才出去為他進行出生登記，惟翻查紀錄，2月1日當天卻沒有降雪記錄。法拉利長大後曾經成為車手及創立車隊，最知名事迹就是創立以自己姓氏為名的跑車，生產的汽車威震業界，他於1988年8月14日離世，享年90歲，其生前事迹至今仍被傳頌。

巧合的是，法拉利逝世約2個月的同年10月15日，奧斯爾（Mesut Ozil）在德國1個移民家庭中出世，他長大後成為足球員，曾效力於皇家馬德里球隊，2014年更為德國贏過世界盃冠軍，成為舉世聞名的球星。

法拉利和奧斯爾明顯沒有血緣關係，但五官面型都長得極為相似，一樣是眼大鼻大口大，而且眼距比常人較寬，前者去世後不久，後者便出世，令不少人笑稱奧斯爾就是法拉利的轉世，令他們經常被網民拿來做話題，每次惹起熱烈討論。

香港亦有人與古人「撞樣」的名人，當中不得不提是去年「一索得男」的歌手古巨基，他被指與國父孫中山相似，不過兩人生卒時間相距甚遠，孫中山生於1866年11月12日，於1925年3月12日逝世；古巨基則生於1972年7月18日，兩人年輕時外貌極似，故經常被網民翻炒，笑稱又一對前世今生的例子。基仔過往接受傳媒訪問時更自爆曾經收過邀請飾演孫中山，但最終因檔期問題未能成事，但表示如果時間及劇本適合，他都很想飾演。

「樂壇校長」譚詠麟年屆七旬，但仍自稱「年年25歲」，拍電影時曾飾演黃飛鴻，但論五官及造型，則與北洋海軍副將方伯謙相似。方伯謙曾參與中日甲午戰爭，因船艦遭到日軍破壞，所以拖艦修理，但被清廷以「臨陣脫逃罪」在1894年在軍前正法，享年42歲。譚詠麟曾在微博上貼出方伯謙的圖片，留言指「這樣真令自己懷疑有沒有參加過中日甲午戰爭！」

譚詠麟和北洋海軍副將方伯謙相似，令他在微博留言指「這樣真令自己懷疑有沒有參加過中日甲午戰爭！」（網上圖片）

名人與古人「撞樣」，究竟有幾似樣?（點圖解開真相）▼▼▼

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兩岸方面，宣布與內地丈夫汪小菲離婚與台灣女星大S徐熙媛，與有「延安第一平民美女」之稱的吳莉莉十分相似，吳莉莉在1911年生於河南，其父是清末民初鹽務官員，家境優渥，2歲時隨父母遷居北京，上世紀30年代初考入北京師範大學外語系，隨後更以優異成績畢業，並到美國留學。吳莉莉在中共革命時期留在延安從事翻譯工作，最終和丈夫到台灣，1975年去世，享年65歲；她死後翌年，即1976年10月6日，大S在台北市出世。

被爆出陰陽合同風波的內地女星范冰冰亦被網民發現「前世照」，形容其「前世」是明星楊綠潤（Loretta Young），生於1913年，是美國純種白人，在20世紀30年代間擔任電影演員，曾因主演《農家女》而獲得奧斯卡最佳女主角獎，亦曾因在NBC電視台主持個人秀節目而獲得過3次艾美獎，其刊登於1932年的《申報畫刊》的側面照，被網民指與范冰冰「撞樣」，所以楊綠潤被稱為「前世范冰冰」。但翻查資料，楊綠潤2000年世，而范冰冰早於1981年出世，早年曾在電視劇《還珠格格》中飾演金鎖一角，開始被大眾熟知。

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】

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