的士司機撞樣肥仔@ERROR　狂爆粗與乘客街頭互罵　網民：聲都似埋

人氣男團MIRROR及ERROR上周現身屯門市廣場宣傳夏日電視節目，期間肥仔@ERROR介紹新節目時誤將排球打向「老細」ViuTV董事兼總經理魯庭暉，嚇得即時下跪「道歉」，令不少網民爆笑。網上近日就流傳1段的士司機與客人疑因拒載問題於街頭互相「爆粗」對罵的片段，不少網民看過後驚覺片中司機竟與肥仔「撞樣」，更「連聲都似埋」，笑指肥仔於活動得罪魯生（魯庭暉）後要「轉行揸的士搵食」。



網上流傳1段的士司機與乘客因拒載問題爭執的短片，網民紛紛「錯重點」，笑指司機與肥仔@ERROR「撞樣」。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

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MIRROR及ERROR 16子上周五（23日）穿著一身冬裝，出席於屯門市廣場舉行的夏日節目宣傳活動。肥仔@ERROR於活動上介紹新節目《力圖打排球》時，竟誤將排球打向坐於觀眾席的「老細」ViuTV董事兼總經理魯庭暉，嚇得急急「下跪求饒」令全場笑爆，事後魯生更於instagram發文笑言「『#永遠懷念肥仔』」，令網民也「擔心」他的演藝生涯。

網傳短片全記錄：

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事隔數天，多個駕駛群組瘋傳短片，可見1名的士司機與男乘客疑因拒載問題於街頭對罵。乘客邊拍攝邊問司機「做咩呀？拒載呀？係咪壓力好大？」，而司機則不斷反問「乜X嘢呀」，期間曾按下載客按鈕「冚旗」，又拿出電話反拍乘客，表示：「我陪你玩呀，唔緊要呀，你都未X上（車）！」

男乘客及司機的對話提及，上車前司機疑曾問及乘客的目的地，令乘客有感對方「揀客」，遂不滿問「要問咗去邊先畀上呀？」。然而司機未有回應拒載問題，僅不斷「爆粗」大罵，期間亦多次前後移動的士。

不少網民認為片中的士司機的樣貌及聲音也與肥仔@ERROR非常相似，笑言肥仔於活動得罪魯生後要「轉行揸的士搵食」。（資料圖片）

片段上載後引起熱議，不少網民批評涉事司機疑似拒載的行為，「又要學人搵多啲又要同時唔想做，不知所謂」。不過更多網民卻「錯重點」，指片中司機「撞樣」肥仔@ERROR，笑稱肥仔「得罪老細」後要轉行駕駛的士，「體諒下啦，屯門嗰日肥仔用個排球車咗落魯生度，搞到要轉行渣的士，好陰公㗎」、「估唔到魯生真係炒咗肥仔」、「肥仔個排球打中咗魯生之後，搞到要撈的士，仲要好大壓力」、「佢連把聲都好似肥仔」。

重溫MIRROR+ERROR攻陷屯門盛況▼▼▼

MIRROR及ERROR上周五（23日）終於現身屯門市廣場，齊齊踏上台一字排開，畫面相當夢幻。（ViuTV直播截圖）

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活動前1天（22日）霸位情況▼▼▼

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同場加映：的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚▼▼▼



的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

