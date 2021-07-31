女遊客「玩命式」近距離影灰熊一家　激到熊媽媽做呢個動作超驚險

為了影相可以去到幾盡？美國有女遊客今年5月到訪黃石國家公園時，遇上帶着2隻熊寶寶的灰熊媽媽，她懶理勸告上前近距離拍照，直至熊媽媽上前作勢攻擊她才願離開，畫面被其他遊客拍下。黃石國家公園發現事件後，在網上發布照片呼籲網民幫手「尋人」，勢要控告該名女子。近日當地警方成功找出該名「玩命」女子，公園規定遊客要和野生灰熊保持至少300呎（約91米）距離，但女子行到距離約15呎（約4.6米）的位置拍照，故被控違反使用限制及戲弄或故意擾亂野生動物等2項罪名。



黃石國家公園上傳照片，尋找近距離拍攝灰熊的女子，最終向她提告。（「yellowstonenps」IG圖片）

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事件發生於今年5月15日，有一組遊客在黃石國家公園內的咆哮山（Roaring Mountain）區域參觀，其中1名女子行近1隻灰熊媽媽和2隻熊寶寶，懶理勸告極近距離拍照，直至熊媽媽後來作勢要攻擊，她才願意離去。而涉事的女子德林（Samantha Dehring）來自伊利諾伊州卡羅爾流（Carol Stream），她早前終被捕。

有目擊者向警方透露，當時德林和一群遊客在一起，當她發現熊媽媽和寶寶蹤影便走得愈來愈來近，其他遊客回到車上時，曾警告過德林應馬上離開，但她不聽，直到熊媽媽開始想施展襲擊攻勢時，德林才願意離開。據了解，當時德林已走進了動物的領地，能無損傷下離開其實已非常幸運。

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黃石國家公園的規定中，遊客必須和大型動物保持安全距離，野生動物走近小徑、停車場，遊客必須給予空間。公園方收到遊客提供的畫面後，5月25日在社交媒體上分享照片，希望網民提供該女子的身份訊息，最終在警方介入下成功找到德林。

近距離拍攝灰熊的德林將被控控餵食、觸摸、戲弄、恐嚇或故意擾亂野生動物及違反使用限制等2項罪名。（警方圖片）

法院指，德林當時距離灰熊只有約15呎（約4.6米），而公園規定是遊客要站在狼或熊至少300呎（約91米）距離外。警方收到舉報後進行調查，發現有網民的帖文標籤了德林名字，最後成功找到及拘捕她。德林現被控餵食、觸摸、戲弄、恐嚇或故意擾亂野生動物及違反使用限制等2項罪名，將於8月26日出庭應訊。

當地傳媒報道，德林其實在自己的facebook上傳了大量灰熊照片，更寫上「完全被這個地方的美麗所震撼」，而在公園發貼尋人當天，她取消了對公園fb專頁的關注。

外媒提醒接觸野生灰熊非常危險，拍照事件發生後約2星期後，就有1名39歲的徒步男旅客被1隻灰熊襲擊，管理員指男子下肢受重傷，但仍能夠自己徒步離開。另外，7月份時有女子在蒙大拿州露營時被灰熊拉出到帳篷外，最終被灰熊殺死，事件中野生動物管理員更被逼開槍殺死該隻灰熊。

（綜合）

男途人去交電話費途中，行人路突然爆炸，爆炸起點是1個渠蓋。（FOX4截圖）

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