東京奧運｜日本伯伯場館外舉牌打氣　1句話安慰落敗運動員超窩心

東京奧運進行得如火如荼，各國健兒全力比賽，希望能發揮最好表現，但每個項目都只有金、銀、銅牌，運動員即使拼盡所有都未必能奪得獎牌。有日本民眾卻不做「勝利球迷」，反而在賽場外舉起1個牌子為落敗的運動員打氣，1句說話惹哭所有人。



有日本民眾在賽場外舉起1個牌子為落敗的運動員打氣。（Twitter「7olympics」圖片）

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網上流傳一張溫暖人心的照片，只見1位穿起裇衫的伯伯站在路邊舉起打氣牌，用英語寫道「運動員早安！即使你得不到獎牌，你仍然是最棒的！所以要相信你自己！」。據知該照片由紐西蘭女子七人欖球選手Shiray Kaka拍攝並分享至Instagram，她在照片上加了1句留言，大讚日本「粉絲」遠勝其他所有的國家。

有網民都稱讚該位日本伯伯是最好的觀眾和支持者，指打氣內容讓人感到窩心，提醒大家體育競技的真正意義是不斷進步，超越自己，而非獎牌大過一切，又稱大家應該好好學習，感謝運動員的付出。

看奧運比賽，一般都着重最快、最強的參賽者，「包尾者」基本上無人問津。惟來自非洲地區的赤道幾內亞的游泳項目選手姆薩巴尼（Eric Moussambani），在2000年悉尼奧運以游出了奧運史上最慢成績成為經典，成績至今仍未有人「打破」，而且不時被人「回帶」傳訟，成為奧運其中1個經典賽果。



赤道幾內亞選手姆薩巴尼在2000年悉尼奧運創下100米自由式游泳最慢紀錄。（Twitter「emoussambani31」截圖）

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官方紀錄他花約1分52秒完成100米自由式賽事，雖在最後階段游得非常吃力似快遇溺，但獲全場觀眾為他打氣歡呼。「最慢」賽果的背後故事更吸引，原來姆薩巴尼在報名參加奧運前根本不懂游水，被取錄已十分神奇，而他竟靠在酒店的20米泳池苦練9個月就出戰奧運，如以個人成績來看，其實十分不俗。

同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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