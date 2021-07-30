韓國美女球手「整容前後對比」上熱搜　舊照似大媽　本尊高EQ回應

奧運除了精彩賽事，不少選手的樣貌更迷倒萬千網民，近日原籍中國、於2011年轉入籍韓國的女球手田志希，其美貌備受關注甚至登上微博熱搜，但關注點卻是落在「田志希整容前後對比」，進化的驚人程度被網民形容為「換頭」，「果然韓國魔法讓人嚮往」。田志希昨日（29日）更在微博大方回應，承認整容之餘甚至分享自己做的手術花了多少錢。



韓國女球手田志希樣貌引起關注，有網民發現她早年比賽時的樣子「大有不同」。（微博圖片）

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韓國女球手田志希現年28歲，早前在乒乓球女子單打8強不敵日本球手伊藤美誠，賽後登上熱搜，但網民關注點落在她的美貌上，因為她的樣子出現「大進化」，女明星一般的外表，令網民高呼是「換頭術」。

田志希出生於中國河北，因為父親是乒乓球教練，所以她自小學習乒乓球，2011年她轉籍韓國出賽，不過這些年來她「進化」的除了球技，還有外表，事關有網民翻出她早年比賽的照片，當時她年紀輕輕已經一副「大媽臉」，但今屆她出戰東京奧運時，皮膚白裏透紅、眼大大雙眼皮、臉尖鼻高，完全是明星臉，她進化前後的組圖更登上熱搜。

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田志希本人在微博大方回應。（微博截圖）

突然爆紅，田志希29日在微博大方回應，「哈哈哈哈哈，好多朋友發微信說我上熱搜了，下午在備戰接下來的團體賽，練完回來不知怎麼的」。事實上田志希不時在網上分享自己的護膚心得，她更大方承認整容，透露自己有做過雙眼皮手術及紋髮際線等，甚至回應網民透露雙眼皮手術花了77萬韓元（約5200港元），令不少網民驚訝原來韓國整容手術不算貴。

內地網民對此沒有多作批評，反而大讚她現時非常好看，整個人很有自信，甚至想問她在哪間醫院做手術。不過，也有網民質疑許多人錯重點，認為奧運期間應將焦點放在賽場上。

（綜合）

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