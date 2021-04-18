消費券｜零售店老闆出Po呻被累死　指市民延後消費：幾個月無生意

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-18 14:00

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」早前公布更多詳情，包括選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計暑假接受登記。 市民們得知消費券的詳情之後都紛紛計劃如何使用消費券，不過有自稱是電腦產品零售店的老闆卻批評「消費劵整死零售業」，因為市民延遲消費，近數個月都沒有生意，難以支撐下去。

陳茂波表示，電子消費券計劃規模達360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7%的提振作用。（資料圖片）

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該名網民在香港討論區上以「消費劵整死零售業，真係大L鍋」為題發文，分享自己身為電腦商品零售店老闆對消費券的看法，直指消費券的政策流程變相令他們的生意更加難捱：

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樓主在留言中提到，自己開的是電腦產品零售店，「呢次我X街了」。有網民表示樓主所言屬實，自己就是活生生的例子，「尋晚諗住今日出MK買嘢，今朝諗起就有消費券，都係等到時先買」。甚至有網民建議樓主此蝕斬纜將店舖關門大吉，「出返嚟打工好過啦，佢哋有排搞」。

不過亦有網民認為，要等到派發消費券時才買東西並非易事，「邊有人咁好忍耐唔消費」，反指疫情和失業影響最大，「無錢消費就真」。更有人留言分享指自己會將日常消費全部以消費券支付，省下來的5000元現金留待日後旅行使用。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋用多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是甚麼版本嗎？以下為個人版八達通的申請辦法：